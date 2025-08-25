Muş'ta YKS Çıkışı Babası Tarafından Çiçeklerle Karşılanan Çimen Hayalindeki Bölüme Yerleşti!
ÖSYM, milyonlarca gencin beklediği YKS sonuçlarını açıkladı. Sınav sonucunda hayal kırıklığı yaşayanlar da vardı, hayalindeki yere atananlar da... Hayaline ulaşan isimlerden biri de YKS çıkışında babası tarafından çiçeklerle karşılanan Çimen oldu. Çimen, Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviri Bilimi (İngilizce) Bölümü’ne yüzde 50 burslu yerleşti.
Milyonlarca gencin üniversiteye yerleşmek için girdiği YKS günü, Muş'ta bir babanın kızını sınav çıkışı çiçeklerle karşılaması gündem olmuştu.
Çimen, sınav sonucunu Aydın'da bir otelde çalışırken öğrendi.
