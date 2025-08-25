onedio
Muş'ta YKS Çıkışı Babası Tarafından Çiçeklerle Karşılanan Çimen Hayalindeki Bölüme Yerleşti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.08.2025 - 17:11

ÖSYM, milyonlarca gencin beklediği YKS sonuçlarını açıkladı. Sınav sonucunda hayal kırıklığı yaşayanlar da vardı, hayalindeki yere atananlar da... Hayaline ulaşan isimlerden biri de YKS çıkışında babası tarafından çiçeklerle karşılanan Çimen oldu. Çimen, Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviri Bilimi (İngilizce) Bölümü’ne yüzde 50 burslu yerleşti.

Milyonlarca gencin üniversiteye yerleşmek için girdiği YKS günü, Muş'ta bir babanın kızını sınav çıkışı çiçeklerle karşılaması gündem olmuştu.

60 yaşındaki Mehmet Emin Gülen, kızı Çimen Gülen'i çiçeklerle karşılayarak heyecanına ortak olmuş ve ülkenin gündemine oturmuştu. Duygulandıran bu anın ardından Çimen'in sınav sonucu da merak edilmişti.

Çimen, sınav sonucunu Aydın'da bir otelde çalışırken öğrendi.

Hayallerine ulaşan Çimen, Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi (İngilizce) bölümüne % 50 burslu olarak yerleşti. Çimen'in büyük hayaline ulaşması onu yakından takip eden herkesi gururlandırdı.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
