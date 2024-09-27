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Muğla Milas’ta Aşk Dolu Anlar: Yamaç Paraşütü Sırasında Kız Arkadaşına Evlenme Teklifi Etti

Muğla Milas’ta Aşk Dolu Anlar: Yamaç Paraşütü Sırasında Kız Arkadaşına Evlenme Teklifi Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 10:38

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Muğla Milas’a tatile giden Onur Uzun ve Büşra Müftüoğlu unutulmaz anlar yaşadı. İkili yamaç paraşütü yapacakları esnada Onur Uzun’un kız arkadaşına harika bir sürprizi vardı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: DHA

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Evlilik teklifi denince yaratıcılık sınırları zorlandığı için, Onur Uzun da yamaç paraşütü ile uçarken kız arkadaşına evlilik teklifi etmeye karar vermişti.

Evlilik teklifi denince yaratıcılık sınırları zorlandığı için, Onur Uzun da yamaç paraşütü ile uçarken kız arkadaşına evlilik teklifi etmeye karar vermişti.

Genç kadın teklifi duyunca erkek arkadaşına “Sen manyaksın” diyerek evet cevabını verdi. Bu eşsiz anlar yamaç paraşütünün çekimleriyle ölümsüzleştirildi.

Genç kadın teklifi duyunca erkek arkadaşına “Sen manyaksın” diyerek evet cevabını verdi. Bu eşsiz anlar yamaç paraşütünün çekimleriyle ölümsüzleştirildi.

İşte o anlar 👇

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