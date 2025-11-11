onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Müge Anlı'da Aranıyordu... Kastamonu'dan Acı Haber Geldi: 5 Yaşındaki Osman'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Müge Anlı'da Aranıyordu... Kastamonu'dan Acı Haber Geldi: 5 Yaşındaki Osman'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.11.2025 - 12:10

Kastamonu'da 10 gündür aranan Huriye Helvacı ve oğluyla ilgili acı bir gelişme yaşandı. 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Anne Huriye Helvacı aranmaya devam ediyor.

Detaylar gelecek...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müge Anlı'da 10 gündür Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman kayıp olarak aranıyordu.

Müge Anlı'da 10 gündür Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman kayıp olarak aranıyordu.

43 yaşındaki Huriye Helvacı, 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı ile 2 Kasım'da Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden kaybolmuştu. Günlerdir kayıp olarak aranan anne ve oğuldan bir haber alınamıyordu. Ancak acı haber bugün geldi. 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Müge Anlı Huriye Helvacı ve Oğlu Osman'a Ne Oldu? Huriye Helvacı Olayı Nedir?

Müge Anlı Huriye Helvacı ve Oğlu Osman'a Ne Oldu? Huriye Helvacı Olayı Nedir?

43 yaşındaki Huriye Helvacı, 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın 2 Kasım'da kaybolmasının ardından Baba Bayram Helvacı eşiyle bir tartışma yaşamadıklarını söyleyerek, 'Kimliği hep yanındaydı. Telefonu yanında, evden çocuk için bisküvi alıyor ve gidiyor. 9 gün oldu' diyerek Müge Anlı'ya başvurmuştu. Eski kayınbiraderinin eşi Huriye Helvacı'yla görüştüğü ortaya çıkan Mustafa Uzun bu sır dolu kayıpta dikkat çeken isim oldu. Osman Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılırken, Huriye Helvacı'dan henüz haber alınamadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
3
2
2
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın