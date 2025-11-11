onedio
Evliya, Sadakat Olmuş: Çok Güzel Hareketler'de Yapılan Uzak Şehir Parodisi Kahkahaya Boğdu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.11.2025 - 09:40

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler, yeni sezonuyla da yine kahkaha tufanı yaratmaya devam ediyor. Dizilerin parodisini yapmaya devam eden Çok Güzel Hareketler'de bu kez de Uzak Şehir ele alındı. Evliya Aykan'ın Sadakat olduğu parodide kahkahalar havada uçuştu.

Çok Güzel Hareketler'in bu hafta yayınlanacak bölümünde Uzak Şehir parodisi yer alacak.

Çok Güzel Hareketler'in bu hafta yayınlanacak bölümünde Uzak Şehir parodisi yer alacak.

Popüler dizilerin sık sık parodilerini yapan Çok Güzel Hareketler ekibi bu kez ortaya öyle bir skeç çıkarmış ki fragmanı bile ortalığı yıktı geçti. Evliya Aykan'ın Sadakat rolüne büründüğü parodide her bir karakterle ilgili düşünülmüş detaylar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
