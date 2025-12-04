Moskova’da İstanbul Esintisi Büyüyor! Sokaklar Türk Restoran ve Markalarıyla Dolu

Patronlar Dünyası’nda belirtildiği üzere bölge, tabelaları, menülerdeki Türkçe kelimeler ve dekorasyonuyla zaman zaman Moskova sakinleri tarafından 'İstiklal”'diye anılıyor. Cihan ve Bosfor gibi restoranlardan 24 saat açık dönercilere kadar birçok işletme, Türk sokak lezzetlerini şehrin en işlek bölgelerinde görünür hale getirdi.

Simit, iskender, çorba ve nar şerbetli salata gibi ürünler, Moskova halkının da günlük tercihlerine girmeye başladı.

Ancak Arbat’taki etkiyle sınırlı kalınmadı. Tverskaya, Kamergerskiy, Afimall ve Zamoskvorechye’de birbiri ardına yeni Türk restoranları ve kahvaltıcılar açılıyor.