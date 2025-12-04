Moskova’da İstanbul Esintisi Büyüyor! Sokaklar Türk Restoran ve Markalarıyla Dolu
Moskova’da son yıllarda dikkat çeken bir kültürel değişim yaşanıyor. Türk restoranları, pastaneleri ve popüler markaları, şehirdeki günlük yaşamı İstanbul’a yaklaştırmış durumda. İlk sinyaller Arbat bölgesinde görülse de bugün artık bu etki Tverskaya’dan Kamergerskiy’e, Afimall’den Zamoskvorechye’ye kadar uzanıyor.
Arbat artık Moskova’nın "İstiklal"i olarak anılıyor!
Lokum ve baklava, Moskova pazarlarında "yerli" hale geliyor.
TürkRus’un aktardığı verilere göre bu yükseliş yalnızca ekonomik sebeplerle açıklanmıyor.
