Moskova'da İstanbul Esintisi Büyüyor! Sokaklar Türk Restoran ve Markalarıyla Dolu

Moskova’da İstanbul Esintisi Büyüyor! Sokaklar Türk Restoran ve Markalarıyla Dolu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.12.2025 - 17:32

Moskova’da son yıllarda dikkat çeken bir kültürel değişim yaşanıyor. Türk restoranları, pastaneleri ve popüler markaları, şehirdeki günlük yaşamı İstanbul’a yaklaştırmış durumda. İlk sinyaller Arbat bölgesinde görülse de bugün artık bu etki Tverskaya’dan Kamergerskiy’e, Afimall’den Zamoskvorechye’ye kadar uzanıyor.

Kaynak: Patronlar Dünyası

Arbat artık Moskova'nın "İstiklal"i olarak anılıyor!

Arbat artık Moskova’nın "İstiklal"i olarak anılıyor!

Patronlar Dünyası’nda belirtildiği üzere bölge, tabelaları, menülerdeki Türkçe kelimeler ve dekorasyonuyla zaman zaman Moskova sakinleri tarafından 'İstiklal”'diye anılıyor. Cihan ve Bosfor gibi restoranlardan 24 saat açık dönercilere kadar birçok işletme, Türk sokak lezzetlerini şehrin en işlek bölgelerinde görünür hale getirdi. 

Simit, iskender, çorba ve nar şerbetli salata gibi ürünler, Moskova halkının da günlük tercihlerine girmeye başladı.

Ancak Arbat’taki etkiyle sınırlı kalınmadı. Tverskaya, Kamergerskiy, Afimall ve Zamoskvorechye’de birbiri ardına yeni Türk restoranları ve kahvaltıcılar açılıyor.

Lokum ve baklava, Moskova pazarlarında "yerli" hale geliyor.

Lokum ve baklava, Moskova pazarlarında "yerli" hale geliyor.

Türk etkisi özellikle tatlı pazarında daha görünür durumda. Patronlar Dünyası’nda yer alan bilgilere göre lokum, baklava, helva ve diğer Türk tatlıları, Moskova’daki büyük food hall’larda hızla yayılıyor. 

Üstelik trend, yalnızca tatlılarla sınırlı kalmış değil! Rusya’dan çekilen Avrupalı markaların açığını Mavi, Koton, DeFacto gibi Türk şirketleri kapatıyor. Ev tekstilinde ise Karaca Home öne çıkıyor.

TürkRus'un aktardığı verilere göre bu yükseliş yalnızca ekonomik sebeplerle açıklanmıyor.

TürkRus’un aktardığı verilere göre bu yükseliş yalnızca ekonomik sebeplerle açıklanmıyor.

Rusya’nın Avrupa ile yaşadığı kopuş nedeniyle İstanbul, Moskova için seyahat ve transit anlamında önemli bir alternatif haline geldi. Bununla birlikte Türk mutfağı, Rus damak tadına hem tanıdık hem de konfor hissi veren seçenekler sunuyor.

Patronlar Dünyası’nda aktarılanlara göre birçok Rus genç için Türk yemeklerinin nostaljik bir tarafı bulunuyor. Çocukluğunda Antalya otellerinde tatil yapanlar, bu tatları yeniden Moskova’da görünce sıcak bağ kuruyor.

