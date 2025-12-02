onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Misafir Geleceğini Duyunca Panikleyenlere Özel: Sofrayı Kurtaracak 10 Pratik Fikir

etiket Misafir Geleceğini Duyunca Panikleyenlere Özel: Sofrayı Kurtaracak 10 Pratik Fikir

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
02.12.2025 - 17:01

Misafir geleceği zaman strese gireriz ve ne yapacağımızı bilemeyiz. Ama sakin olun! Bazı adımlarla sofraları özenle hazırlamak kolay. Yapılacak tariflerin hem sağlıklı hem lezzetli hem de pratik olması önemli. Bunun için Philips Çift Hazneli Airfryer yoldaşımız olabilir! 

Sofranızın sıcacık ve samimi görünmesini sağlayan minik fikirler burada!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Masanızda hem tuzlu hem de tatlıyı barındırın.

1. Masanızda hem tuzlu hem de tatlıyı barındırın.

Gelen misafir hem tuzlu hem de tatlı ile karşılaştığı zaman istediğini tercih ederek yemeğine başlayabilir. Güzel bir sunum ile birlikte sofranıza sıcaklık katacaktır. 

Ayrıca Philips Çift Hazneli Airfryer ile birlikte hem tuzlu hem de tatlı tarifi aynı anda yapabilirsiniz! 

Mini Sigara Böreği

Malzemeler

  • 2 adet yufka

  • 200 g beyaz peynir

  • 1 avuç doğranmış maydanoz

  • Çok az su (kenarları yapıştırmak için)

  • Sprey yağ veya 1 tatlı kaşığı sıvı yağ

Yapılış

  • Yufkayı üçgen parçalara ayırın.

  • Beyaz peynir ve maydanozu karıştırıp iç harcı hazırlayın.

  • Her üçgenin geniş kısmına 1 tatlı kaşığı harç koyup sarın.

  • Kenarlarını suyla hafif ıslatıp yapıştırın.

  • Philips Çifta Hanzeli Airfryer haznesine dizip üzerlerine çok az yağ sıkın.

  • 180°C’de 8–10 dakika pişirin.

Çikolatalı Milföy Tatlısı

Malzemeler

  • 4 adet milföy

  • 4 tatlı kaşığı çikolata veya fındık kreması

  • 1 yumurta sarısı

  • Pudra şekeri 

Yapılış

  • Milföyleri kare şeklinde kesip içlerine çikolata koyun.

  • Kareyi kapatıp çatalla kenarlarını bastırarak yapıştırın.

  • Üzerine yumurta sarısı sürün.

  • 180°C’de 10 dakika pişirin.

  • Pudra şekeri serperek servis edin.

2. Sürahiye limon ekleyerek ortama şıklık katın.

2. Sürahiye limon ekleyerek ortama şıklık katın.

Klasik su ikramı çok sıradan gözükebilir ama nane ve limon eklenmiş sürahi masanıza ayrı bir hava katar! Sadece bir iki ince limon dilimi bile sürahiyi sunuma çevirir. Bu ufak detayla sofranız profesyonelce hazırlanmış gibi gözükür. Ayrıca misafirler bu özen karşısında değerli hisseder!

3. Klasik sunumlardan kaçının.

3. Klasik sunumlardan kaçının.

Misafirlere doğrudan ekmek uzatmak yerine Philips Çift Hazneli Airfryer ile pratik bir şekilde yaptığınız peynirli ekmeklerle sunum yapabilirsiniz! Çıtır çıtır olan ekmeklerin lezzeti diğer yemeklerle karışınca harika olur!

Malzemeler

  • 4–6 dilim ekmek

  • 3 yemek kaşığı labne

  • Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • Kekik

  • (İsteğe bağlı) 1 diş ezilmiş sarımsak

Yapılış

  • Ekmek dilimlerinin üzerine labneyi sürün.

  • Üzerine kaşar peyniri serpin.

  • Kekik ve isterseniz sarımsak ekleyin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’a dizip 180°C’de 4–5 dakika pişirin

4. Görüntü hoşluğu için dekora dikkat edin.

4. Görüntü hoşluğu için dekora dikkat edin.

Sofralara gelen yemekler harika olsa da sunumun eksin olması cezbedici hale getirmeyebilir. Bu yüzden masayı güzelce yerleştirmelisiniz. Düzenli bir şekilde yerleştirdikten sonra küçük bir vazo, çiçek ya da runner ile sofranızın havasını değiştirebilirsiniz. Bu minik dokunuşlar sıcacık bir hava oluşmasını sağlar!

5. Ana yemeğe dikkat edin.

5. Ana yemeğe dikkat edin.

Ana yemek çok önemlidir. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan bir yemek hazırlamanız misafirlerin hoşuna gidecektir. Bu yüzden Philips Çift Hazneli Airfryer ile az miktarda yağ kullanarak lezzetli tavuklar yapabilirsiniz!

Malzemeler

  • 400 g tavuk göğsü (küçük küpler halinde)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • Tuz, karabiber

Yapılış

  • Tavukları küçük parçalara kesin.

  • Bir kapta zeytinyağı, bal, hardal, tuz ve karabiberi karıştırın.

  • Tavukları bu sosa bulayın ve 10 dakika bekletin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’a tek sıra halinde yerleştirin.

  • 190°C’de 10–12 dakika pişirin.

  • Yarı sürede hazneyi sallayarak eşit pişmesini sağlayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Evin dağınıklığından kurtulun.

6. Evin dağınıklığından kurtulun.

Üç ana bölgenin dağınık olmaması gerekir! Salon, mutfak ve masa... Bu bölgeler temiz göründüğü zaman evin geri kalanı da otomatik olarak düzenli algılanır. Pratik taktik sadece 2-3 dakikanızı alır ve ev tamamen hazırmış gibi görünür!

7. Yemek sonrası atıştırmalıklarınız da hazır olsun.

7. Yemek sonrası atıştırmalıklarınız da hazır olsun.

Yemek bittikten sonra sofradan hemen kalkılmaz. Bu yüzden sofrada oturup sohbet edilirken atıştırılacak bazı şeylerin olması gerekir. Philips Çift Hazneli Airfryer ile iki atıştırmalığı aynı anda yapabilirsiniz!

Kabak Cipsi

Malzemeler

  • 2 adet kabak

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

  • Sarımsak tozu

  • Kırmızı toz biber veya paprika

Yapılış

  • Kabakları ince halkalar halinde doğrayın.

  • Zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine tek sıra dizin.

  • 160°C’de 10–15 dakika pişirin.

  • Daha çıtır seviyorsanız son 2 dakika 180°C’ye çıkarabilirsiniz.

Simit Pizza

Malzemeler

  • 2 adet taze veya bayat simit

  • 4 yemek kaşığı domates sosu

  • Yarıım su bardağı rendelenmiş kaşar

  • İsteğe bağlı: sucuk, mısır, zeytin, biber

Yapılış

  • Simitleri yatay şekilde ikiye kesin.

  • Üzerine domates sosu sürün.

  • Kaşar ve istediğiniz malzemeleri ekleyin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’a dizip 180°C’de 5–6 dakika pişirin.

8. Mezelere özel sunum yapın.

8. Mezelere özel sunum yapın.

Kraker, kurabiye ya da mezeleri direkt tabaklara koymak yerine cam kaselere ya da ahşap plaklara koyabilirsiniz. Ürün böylece daha dikkat çekici görünür. Basit bir şeymiş gibi görünse de etkisini gördüğünüz zaman şaşıracaksınız! Ani misafir baskını olduğu zaman masanızı hemen estetik hale getirirsiniz!

9. Herkesin aklında kalacak bir tarif deneyin.

9. Herkesin aklında kalacak bir tarif deneyin.

Hazırlaması aşırı kolay olan ama herkesin aklına yerleşecek bir tarif hazırlayın. Hem sağlıklı hem lezzetli hem de pratik olan bu tarifi sizden herkes isteyecektir. Ayrıca Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde etraf kokmadan hazırlayabilirsiniz!

Malzemeler

  • 300 g mantar

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

  • Kekik

  • Mısır unu

  • Üzeri için az rendelenmiş kaşar

Yapılış

  • Mantarları yıkayıp kurulayın, ikiye bölün.

  • Zeytinyağı ve baharatlarla karıştırın, mısır ununa bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirip 180°C’de 8–10 dakika pişirin.

  • Son 1 dakikada kaşar koyarsanız fırın mantar gibi olur.

10. Sofrayı dolu gösterecek sunum hilesini deneyin.

10. Sofrayı dolu gösterecek sunum hilesini deneyin.

Sofranın boş görünmesi panik oluşturabilir. Bunun için küçük  kaseler işinizi çözer! Aynı malzemeyi üç farklı küçük kaseye paylaştırdığınız zaman sofranız daha çeşitli ve dolu dolu görünebilir. Bıraktığı görsel etki sayesinde özen gösterdiğiniz belli olur!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın