Misafir Geleceğini Duyunca Panikleyenlere Özel: Sofrayı Kurtaracak 10 Pratik Fikir

Gelen misafir hem tuzlu hem de tatlı ile karşılaştığı zaman istediğini tercih ederek yemeğine başlayabilir. Güzel bir sunum ile birlikte sofranıza sıcaklık katacaktır.

Ayrıca Philips Çift Hazneli Airfryer ile birlikte hem tuzlu hem de tatlı tarifi aynı anda yapabilirsiniz!

Mini Sigara Böreği

Malzemeler

2 adet yufka

200 g beyaz peynir

1 avuç doğranmış maydanoz

Çok az su (kenarları yapıştırmak için)

Sprey yağ veya 1 tatlı kaşığı sıvı yağ

Yapılış

Yufkayı üçgen parçalara ayırın.

Beyaz peynir ve maydanozu karıştırıp iç harcı hazırlayın.

Her üçgenin geniş kısmına 1 tatlı kaşığı harç koyup sarın.

Kenarlarını suyla hafif ıslatıp yapıştırın.

Philips Çifta Hanzeli Airfryer haznesine dizip üzerlerine çok az yağ sıkın.

180°C’de 8–10 dakika pişirin.

Çikolatalı Milföy Tatlısı

Malzemeler

4 adet milföy

4 tatlı kaşığı çikolata veya fındık kreması

1 yumurta sarısı

Pudra şekeri

Yapılış