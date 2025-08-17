Milli Kaleciler Altay Bayındır ve Berke Özer Takımlarıyla Sezonun İlk Maçlarına Çıktılar
İngiltere ve Fransa'da da sezon bu hafta sonu başladı. Fransa'ya yeni transfer olan Berke Özer, Lille ile ayağının tozuyla ilk maçına çıkarken Altay Bayındır da Manchester United'ın ligdeki ilk maçında kaleyi korudu.
İlk maçlarında milli kalecilerimiz istedikleri gibi bir başlangıça imza atamadılar.
Manchester United'da istediği süreyi alamayan Altay bu kez sezonu açan kaleci oldu.
Berke Özer, 6 gollü maçta geçer not almayı başaramadı.
