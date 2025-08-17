Milli Kaleciler Altay Bayındır ve Berke Özer Takımlarıyla Sezonun İlk Maçlarına Çıktılar

Eyüpspor'dan Lille'e transfer olan Berke Özer de ayağının tozuyla maça çıktı. Lille, sezonun ilk maçında Brest deplasmanına çıktı. Lille 2-0 öne geçtiği maçta rakibin yenemedi ve maç 3-3 sona erdi.

İlk maçta gelen yorumlar ise Berke'nin henüz takım arkadaşlarıyla uyum sağlayamamış olması ve savunma hattına yabancı kalışı yönünde oldu.