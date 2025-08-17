onedio
Milli Kaleciler Altay Bayındır ve Berke Özer Takımlarıyla Sezonun İlk Maçlarına Çıktılar

Hakan Karakoca
17.08.2025 - 21:53

İngiltere ve Fransa'da da sezon bu hafta sonu başladı. Fransa'ya yeni transfer olan Berke Özer, Lille ile ayağının tozuyla ilk maçına çıkarken Altay Bayındır da Manchester United'ın ligdeki ilk maçında kaleyi korudu.

İlk maçlarında milli kalecilerimiz istedikleri gibi bir başlangıça imza atamadılar.

Manchester United'da istediği süreyi alamayan Altay bu kez sezonu açan kaleci oldu.

Manchester United sezonun açılış maçında Arsenal ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan maçı Arsenal, Calafiori'nin golüyle 1-0 kazandı. 

Golde Altay'ın korner pozisyonundaki çıkışı eleştirilerin hedefi oldu.

Berke Özer, 6 gollü maçta geçer not almayı başaramadı.

Eyüpspor'dan Lille'e transfer olan Berke Özer de ayağının tozuyla maça çıktı. Lille, sezonun ilk maçında Brest deplasmanına çıktı. Lille 2-0 öne geçtiği maçta rakibin yenemedi ve maç 3-3 sona erdi. 

İlk maçta gelen yorumlar ise Berke'nin henüz takım arkadaşlarıyla uyum sağlayamamış olması ve savunma hattına yabancı kalışı yönünde oldu.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
