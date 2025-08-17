onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
MARCA, Yeni Sezonda Arda Güler'in Rolüne Değindiği Geniş Bir Yazı Yayınladı

MARCA, Yeni Sezonda Arda Güler'in Rolüne Değindiği Geniş Bir Yazı Yayınladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.08.2025 - 19:37

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, futbolseverlerin gündeminden düşmüyor. İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden MARCA, bugünkü manşetinde 20 yaşındaki yıldız oyuncuya geniş yer ayırarak övgü dolu ifadeler kullandı.

Xabi Alonso'nun gelişiyle yeni bir döneme giren Arda için 'başrol' ifadesine yer verildi. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ancelotti döneminin ardından başlayan Xabi Alonso dönemi en çok Arda Güler'e yaradı.

Ancelotti döneminin ardından başlayan Xabi Alonso dönemi en çok Arda Güler'e yaradı.

Xabi Alonso ile süresi artan Arda Güler'in performansı taraftarları da mutlu ediyor. Basında da geniş yer bulan Arda için MARCA'da önemli bir yazı kaleme alındı.

Yazıda Arda Güler'in Xabi Alonso ile geçirdiği ilk yazın etkilerine değinildi:

Yazıda Arda Güler'in Xabi Alonso ile geçirdiği ilk yazın etkilerine değinildi:

Futbol gelişim basamaklarıyla değerlendirilir. Real Madrid’de ise bu basamaklar zamana karşı koşulur çünkü beklentiler sınırsızdır. Arda Güler ise yalnızca bir yazda tüm aşamaları hızla geçti. Xabi Alonso’nun gelişi, genç oyuncuyu daha önce yaşamadığı bambaşka bir gerçekliğin içine taşıdı.

Son iki sezonda Arda, yeteneğiyle fırsatların kesiştiği o gri alanda varlık gösterdi. Ancak istikrar, genellikle sezonun sonuna doğru ya da önemi düşük maçlarda ilk 11’de şans bulabilen genç yıldız için ulaşılması zor bir hedef oldu.”

Arda'nın Fenerbahçe'de forma giydiği günlerden beri ilk kez 6 maç üst üste 11'de şans bulduğuna değinen yazıda performansına yer verildi:

Arda'nın Fenerbahçe'de forma giydiği günlerden beri ilk kez 6 maç üst üste 11'de şans bulduğuna değinen yazıda performansına yer verildi:

'2025/26 sezonu Arda Güler için yeni bir dönemin kapısını açtı. Xabi Alonso, genç yıldızın hak ettiği itibarı kazanması adına oyunun kurallarını adeta yeniden yazdı. Kulüpler Dünya Kupası’nda Arda, Al-Hilal maçı dışında tüm karşılaşmalarda ilk 11’de sahaya çıktı. Böylece Fenerbahçe günlerinden bu yana ilk kez üst üste 6 maçta başlangıç kadrosunda yer aldı.

WSG Tirol karşısında iki şutu direkten dönen Arda, sık sık arkadaşlarını gol pozisyonuna soktu ve duran toplarda sorumluluk aldı. Bu durum onun artık kilit bir rol üstlenmeye başladığının göstergesi oldu. 83. dakikada Mbappé ile birlikte kenara alınması ise Xabi’nin genç oyuncuya duyduğu güvenin açık bir ifadesiydi. Kısa süreli şanslarla yetinen Arda için artık başrol zamanı gelmiş görünüyor.'

MARCA'da yayınlanan bu yazıda Arda'nın fiziksel olarak daha iyi bir seviyeye geldiği anlatıldı:

MARCA'da yayınlanan bu yazıda Arda'nın fiziksel olarak daha iyi bir seviyeye geldiği anlatıldı:

'Arda Güler yaz döneminde gözle görülür bir fiziksel gelişim gösterdi. Artık daha kaslı, ikili mücadelelerde daha sert ve dirençli bir yapıya sahip. Haftalar süren yoğun antrenmanların ardından, elit seviyedeki zorlu temposuna dayanabilecek bir kondisyon kazandı. Bu da uzun ve yorucu bir sezonda istikrar sağlamasına imkân tanıyacak.

Öte yandan, milli takımıyla 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde başarı elde edilirse Arda, kariyerinde ilk kez Dünya Kupası deneyimi yaşayacak. Turnuvaya katılması halinde yalnızca sahadaki performansıyla değil, Türkiye’nin yüzü olarak da kendisini dünyaya kanıtlamak isteyecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın