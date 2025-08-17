MARCA, Yeni Sezonda Arda Güler'in Rolüne Değindiği Geniş Bir Yazı Yayınladı

“Futbol gelişim basamaklarıyla değerlendirilir. Real Madrid’de ise bu basamaklar zamana karşı koşulur çünkü beklentiler sınırsızdır. Arda Güler ise yalnızca bir yazda tüm aşamaları hızla geçti. Xabi Alonso’nun gelişi, genç oyuncuyu daha önce yaşamadığı bambaşka bir gerçekliğin içine taşıdı.

Son iki sezonda Arda, yeteneğiyle fırsatların kesiştiği o gri alanda varlık gösterdi. Ancak istikrar, genellikle sezonun sonuna doğru ya da önemi düşük maçlarda ilk 11’de şans bulabilen genç yıldız için ulaşılması zor bir hedef oldu.”