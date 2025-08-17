MARCA, Yeni Sezonda Arda Güler'in Rolüne Değindiği Geniş Bir Yazı Yayınladı
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, futbolseverlerin gündeminden düşmüyor. İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden MARCA, bugünkü manşetinde 20 yaşındaki yıldız oyuncuya geniş yer ayırarak övgü dolu ifadeler kullandı.
Xabi Alonso'nun gelişiyle yeni bir döneme giren Arda için 'başrol' ifadesine yer verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancelotti döneminin ardından başlayan Xabi Alonso dönemi en çok Arda Güler'e yaradı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yazıda Arda Güler'in Xabi Alonso ile geçirdiği ilk yazın etkilerine değinildi:
Arda'nın Fenerbahçe'de forma giydiği günlerden beri ilk kez 6 maç üst üste 11'de şans bulduğuna değinen yazıda performansına yer verildi:
MARCA'da yayınlanan bu yazıda Arda'nın fiziksel olarak daha iyi bir seviyeye geldiği anlatıldı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın