Midye ve İstiridye Kabuğunda Bulunan Madde Hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 11 Aralık 2025 Perşembe akşamı deniz canlılarının yapısına dair bilgi gerektiren bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Hangisi midye, istiridye vb. deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan bir maddedir?” sorusu yöneltildi. Deniz kabuklarının doğal yapısında yer alan bu madde izleyicilerin dikkatini çekti.