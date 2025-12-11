onedio
Midye ve İstiridye Kabuğunda Bulunan Madde Hangisidir?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.12.2025 - 22:19

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 11 Aralık 2025 Perşembe akşamı deniz canlılarının yapısına dair bilgi gerektiren bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Hangisi midye, istiridye vb. deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan bir maddedir?” sorusu yöneltildi. Deniz kabuklarının doğal yapısında yer alan bu madde izleyicilerin dikkatini çekti.

Hangisi midye, istiridye vb. deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan bir maddedir?

A: Yakut

B: Sedef

C: Safir

D: Zümrüt

Doğru Cevap: B: Sedef

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
