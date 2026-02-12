Microsoft Yapay Zeka CEO'su Mustafa Süleyman, Muhasebeciler ve Avukatlar İçin Tarih Verdi

Microsoft AI CEO’su Mustafa Süleyman, önümüzdeki 12–18 ay içinde pek çok profesyonel iş kolunun tamamen otomatikleşebileceğini söyledi. AGI’yi “profesyonel düzeyde görev yapabilen sistem” olarak tanımlayan Süleyman; avukatlık, muhasebe ve proje yöneticiliği gibi beyaz yakalı mesleklerde insan seviyesinde performans sergileyen yapay zekâların hızla yaygınlaşacağını belirtti. Yazılım alanındaki dönüşümün başladığını vurgulayan Süleyman, bu gelişmelerin iş gücü piyasasında köklü değişimlere yol açacağını ifade etti.