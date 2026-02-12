onedio
Microsoft Yapay Zeka CEO'su Mustafa Süleyman, Muhasebeciler ve Avukatlar İçin Tarih Verdi

Hakan Karakoca
12.02.2026 - 22:58

Microsoft AI CEO’su Mustafa Suleyman, yapay zekanın geleceğine dair çarpıcı öngörülerde bulunarak, önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde birçok profesyonel iş kolunun tamamen otomatize edilebileceğini belirtti. Suleyman, AGI (Yapay Genel Zeka) kavramını 'profesyonel düzeyde görevleri yerine getirebilen bir sistem' olarak tanımlarken; avukatlık, muhasebecilik ve proje yöneticiliği gibi 'beyaz yakalı' mesleklerin kısa süre içinde insan seviyesinde performans gösteren yapay zeka sistemleriyle dönüşeceğini vurguladı.

Mustafa Suleyman'ın ön görüsü meslekler konusunda bakış açısını değiştirecek gibi görünüyor.

12-18 ay süre verdi.

Microsoft AI CEO'su Mustafa Süleyman, önümüzdeki 12–18 ay içinde pek çok profesyonel iş kolunun tamamen otomatikleşebileceğini söyledi. AGI'yi "profesyonel düzeyde görev yapabilen sistem" olarak tanımlayan Süleyman; avukatlık, muhasebe ve proje yöneticiliği gibi beyaz yakalı mesleklerde insan seviyesinde performans sergileyen yapay zekâların hızla yaygınlaşacağını belirtti. Yazılım alanındaki dönüşümün başladığını vurgulayan Süleyman, bu gelişmelerin iş gücü piyasasında köklü değişimlere yol açacağını ifade etti.

Hakan Karakoca
