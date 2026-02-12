Microsoft Yapay Zeka CEO'su Mustafa Süleyman, Muhasebeciler ve Avukatlar İçin Tarih Verdi
Microsoft AI CEO’su Mustafa Suleyman, yapay zekanın geleceğine dair çarpıcı öngörülerde bulunarak, önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde birçok profesyonel iş kolunun tamamen otomatize edilebileceğini belirtti. Suleyman, AGI (Yapay Genel Zeka) kavramını 'profesyonel düzeyde görevleri yerine getirebilen bir sistem' olarak tanımlarken; avukatlık, muhasebecilik ve proje yöneticiliği gibi 'beyaz yakalı' mesleklerin kısa süre içinde insan seviyesinde performans gösteren yapay zeka sistemleriyle dönüşeceğini vurguladı.
Mustafa Suleyman'ın ön görüsü meslekler konusunda bakış açısını değiştirecek gibi görünüyor.
12-18 ay süre verdi.
