Trafik Kanunu Meclisten Geçti: Yasak Kapsamı Genişledi, Cezalar Arttı

Yeni düzenlemeye göre ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira idari para cezası uygulanacak. Sürücü belgesi tedbiren geri alındığı ya da iptal edildiği halde direksiyon başına geçenler ise 200 bin lira ceza ödeyecek.

Düğün, asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy oluşturmak ve diğer araçların geçişini zorlaştıracak ya da tehlikeye atacak keyfi hareketlerde bulunmak da yasak kapsamına alındı.

Trafiği aksatacak şekilde “makas” atanlar, otoyol ve karayollarında ters yönde ilerleyenler, konvoy yapanlar ve aracını keyfi biçimde yol üzerinde durdurarak trafiği engelleyenler 90 bin lira para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Bu ihlalleri yapan sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak, araçları ise 30 gün trafikten men edilecek.