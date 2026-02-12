Trafik Kanunu Meclisten Geçti: Yasak Kapsamı Genişledi, Cezalar Arttı
Son dakika gelişmesi... Trafik düzenlemelerini kapsayan 36 maddelik kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeyle birlikte trafik ihlallerine yönelik para cezaları artırıldı, yaptırımlar ise daha ağır hale getirildi.
Ehliyetsiz araç kullananlar, sürücü belgesi iptal edildiği halde direksiyon başına geçenler ve trafikte yaşanan tartışmalarda aracını terk eden sürücüler için daha caydırıcı cezalar uygulanacak. İşte düzenlemenin öne çıkan ayrıntıları…
Yeni kanunla cezalar kayda değer şekilde arttı.
Trafik magandaları için caydırıcı cezalar geldi.
Kırmızı ışık ihlalinde kademeli ceza uygulanacak.
Hız sınırları için de cezalar arttı.
Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlar yanacak.
