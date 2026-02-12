onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Trafik Kanunu Meclisten Geçti: Yasak Kapsamı Genişledi, Cezalar Arttı

Trafik Kanunu Meclisten Geçti: Yasak Kapsamı Genişledi, Cezalar Arttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.02.2026 - 22:23

Son dakika gelişmesi... Trafik düzenlemelerini kapsayan 36 maddelik kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeyle birlikte trafik ihlallerine yönelik para cezaları artırıldı, yaptırımlar ise daha ağır hale getirildi.

Ehliyetsiz araç kullananlar, sürücü belgesi iptal edildiği halde direksiyon başına geçenler ve trafikte yaşanan tartışmalarda aracını terk eden sürücüler için daha caydırıcı cezalar uygulanacak. İşte düzenlemenin öne çıkan ayrıntıları…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni kanunla cezalar kayda değer şekilde arttı.

Yeni kanunla cezalar kayda değer şekilde arttı.

Yeni düzenlemeye göre ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira idari para cezası uygulanacak. Sürücü belgesi tedbiren geri alındığı ya da iptal edildiği halde direksiyon başına geçenler ise 200 bin lira ceza ödeyecek.

Düğün, asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy oluşturmak ve diğer araçların geçişini zorlaştıracak ya da tehlikeye atacak keyfi hareketlerde bulunmak da yasak kapsamına alındı.

Trafiği aksatacak şekilde “makas” atanlar, otoyol ve karayollarında ters yönde ilerleyenler, konvoy yapanlar ve aracını keyfi biçimde yol üzerinde durdurarak trafiği engelleyenler 90 bin lira para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Bu ihlalleri yapan sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak, araçları ise 30 gün trafikten men edilecek.

Trafik magandaları için caydırıcı cezalar geldi.

Trafik magandaları için caydırıcı cezalar geldi.

Yeni yasaya göre trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden ya da bu amaçla aracından inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası verilecek.

Bu kişilerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları ise 30 gün trafikten men edilebilecek.

Ayrıca aracını ters yönde kullandığı veya saldırı amacıyla takipte bulunduğu ya da araçtan indiği için sürücü belgesi geri alınanların ehliyetleri, psikoteknik değerlendirme sürecinden geçmelerinin ardından iade edilecek.

Kırmızı ışık ihlalinde kademeli ceza uygulanacak.

Kırmızı ışık ihlalinde kademeli ceza uygulanacak.

Kırmızı ışık ihlallerinde cezalar kademeli olarak ağırlaştırılacak. Son ihlalin üzerinden geriye dönük bir yıl içinde ikinci kez kırmızı ışıkta geçenlere 10 bin lira, üçüncü ihlalde 15 bin lira, dördüncüde 20 bin lira, beşincide 30 bin lira, altıncı ihlalde ise 80 bin lira idari para cezası uygulanacak. Kırmızı ışık ihlali nedeniyle kazaya sebep olan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak.

Sabit ya da seyir halindeki denetimlerde polislerin “dur” uyarısına rağmen kaçan sürücülere ise 200 bin lira para cezası verilecek. Bu kişilerin ehliyetleri 60 günlüğüne geri alınacak, araçları da 60 gün trafikten men edilecek.

Hız sınırları için de cezalar arttı.

Hız sınırları için de cezalar arttı.

Hız ihlallerine yönelik para cezaları hem yerleşim yeri içinde hem de dışında kademeli olarak artırıldı.

Yerleşim yerlerinde hız sınırını 6-10 km/s aşanlara 2 bin lira, 11-15 km/s aşanlara 4 bin lira, 16-20 km/s aşanlara 6 bin lira, 21-25 km/s aşanlara 8 bin lira ceza kesilecek. İhlalin 26-35 km/s olması halinde 12 bin lira, 36-45 km/s olması halinde 15 bin lira, 46-55 km/s olması halinde 20 bin lira, 56-65 km/s olması halinde 25 bin lira uygulanacak. Sınırın 66 km/s’ten fazla aşılması durumunda ise 30 bin lira idari para cezası verilecek.

Yerleşim yeri dışında ise 11-15 km/s aşımda 2 bin lira, 16-20 km/s’de 4 bin lira, 21-25 km/s’de 6 bin lira, 26-30 km/s’de 8 bin lira ceza uygulanacak. Aşımın 31-40 km/s olması halinde 12 bin lira, 41-50 km/s olması halinde 15 bin lira, 51-60 km/s olması halinde 20 bin lira, 61-70 km/s olması halinde 25 bin lira kesilecek. Hız sınırının 71 km/s’ten fazla aşılması halinde ise 30 bin lira para cezası verilecek.

Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlar yanacak.

Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlar yanacak.

Alkol ve uyuşturucu denetimlerinde artık teknik cihazlar ile test kitleri kullanılacak. Yapılan ölçümlerde 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlenen sürücülere uygulanan idari para cezası 700 liradan 25 bin liraya çıkarıldı.

Alkollü araç kullanımı nedeniyle ehliyeti geri alınan sürücülerde ceza kademeli artacak. İhlalin ikinci kez tekrarlanması halinde ceza 50 bin lira olacak. Üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücülere 150 bin lira para cezası verilecek ve sürücü belgeleri iptal edilecek. Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu hükümleri kapsamında adli işlem yapılacak.

Ehliyeti iptal edilenlerin yeniden sürücü belgesi alabilmeleri için sürücü kursuna kayıt yaptırmaları, eğitim sürecini tamamlamaları ve sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın