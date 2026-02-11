Mert Demir'den "Semt Çocuğu" Yorumuna Cevap!

Kendine has vokali, melankolik şarkı sözleri ve sahne enerjisiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Mert Demir; özellikle “Antidepresan”, “Ateşe Düştüm”, “Cehennemin Dibi” ve “Acı Veriyor” gibi şarkılarıyla listeleri altüst etmişti. Özellikle Mabel Matiz ile seslendirdiği “Antidepresan”, uzun süre sosyal medyada ve dijital platformlarda zirvede kalmıştı.

Müzikal yükselişi kadar özel hayatıyla da konuşulan Mert Demir’in adı bir süredir Serenay Sarıkaya ile anılıyor. İkilinin birlikte görüntülenmesiyle başlayan aşk iddiaları, zamanla netleşmiş ve çift magazin gündeminin en çok konuşulan ilişkilerinden biri haline gelmişti.