onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Mert Demir'den "Semt Çocuğu" Yorumuna Cevap!

Mert Demir'den "Semt Çocuğu" Yorumuna Cevap!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.02.2026 - 13:41

Son dönemde hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Mert Demir, bu kez bir sosyal medya yanıtıyla gündeme geldi. Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Demir, Konya paylaşımının ardından gelen bir yoruma verdiği cevapla dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemin en çok konuşulan erkek sanatçılarından biri olan Mert Demir, hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Son dönemin en çok konuşulan erkek sanatçılarından biri olan Mert Demir, hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Kendine has vokali, melankolik şarkı sözleri ve sahne enerjisiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Mert Demir; özellikle “Antidepresan”, “Ateşe Düştüm”, “Cehennemin Dibi” ve “Acı Veriyor” gibi şarkılarıyla listeleri altüst etmişti. Özellikle Mabel Matiz ile seslendirdiği “Antidepresan”, uzun süre sosyal medyada ve dijital platformlarda zirvede kalmıştı.

Müzikal yükselişi kadar özel hayatıyla da konuşulan Mert Demir’in adı bir süredir Serenay Sarıkaya ile anılıyor. İkilinin birlikte görüntülenmesiyle başlayan aşk iddiaları, zamanla netleşmiş ve çift magazin gündeminin en çok konuşulan ilişkilerinden biri haline gelmişti.

Mert Demir, bu kez sahneden değil sosyal medyadan kendisine gelen bir yorumla gündeme geldi.

Mert Demir, bu kez sahneden değil sosyal medyadan kendisine gelen bir yorumla gündeme geldi.

Konya konseri sonrası yaptığı paylaşımın altına gelen bir yoruma verdiği yanıt kısa sürede dikkat çekti.

Bir kullanıcı, Demir’e “Ama sen çok buradaki semt çocuklarına benziyorsun” mesajını gönderdi. Mert Demir ise bu yorumu tiye alarak hikayesinde paylaştı ve şu sözlerle yanıt verdi:

“Canım ben zaten oradaki semt çocuğuyum. Ne ara plaza çocuğu ilan edildim bi fikrim yok.”

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın