Merkez Bankası Eski Başkan Yardımcısı Tutuklandı: TCMB’nin Suç Duyurusunun Ardından Operasyon
Merkez Bankası’nın yaptığı suç duyurusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Bankalararası Kart Merkezi’ndeki “çipli kart alımı” ve “Troy yazılım geliştirme” ihalelerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Emrah Şener de bulunuyor. Öte yandan kamu zararının 100 milyon liradan fazla olduğu belirtildi.
Merkez Bankası kart soruşturmasında 7 kişi tutuklandı.
Merkez Bankası eski başkan yardımcısı tutuklandı.
Merkez Bankası konuyla ilgili açıklama yaptı.
