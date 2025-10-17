onedio
Merkez Bankası Eski Başkan Yardımcısı Tutuklandı: TCMB’nin Suç Duyurusunun Ardından Operasyon

Merkez Bankası Eski Başkan Yardımcısı Tutuklandı: TCMB'nin Suç Duyurusunun Ardından Operasyon

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
17.10.2025 - 17:18

Merkez Bankası’nın yaptığı suç duyurusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Bankalararası Kart Merkezi’ndeki “çipli kart alımı” ve “Troy yazılım geliştirme” ihalelerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Emrah Şener de bulunuyor. Öte yandan kamu zararının 100 milyon liradan fazla olduğu belirtildi.

Merkez Bankası kart soruşturmasında 7 kişi tutuklandı.

Merkez Bankası kart soruşturmasında 7 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) suç duyurusu üzerine operasyon başlattı. Merkez Bankası’nın suç duyurusunun ardından Bankalararası Kart Merkezi’ndeki “çipli kart alımı” ve “Troy yazılım geliştirme” ihalelerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişinin tutuklandı. 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 4 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıktı.

Merkez Bankası eski başkan yardımcısı tutuklandı.

Merkez Bankası eski başkan yardımcısı tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Emrah Şener de bulunuyor. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyona dair yaptığı açıklama şöyle:

'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 06 Aralık 2024 tarihinde yapılan suç duyurusuna istinaden;

şüpheliler Emrah Şener, Baran Aytaş, Bora Koç, Mehmet Fatih Demirbaş, Birol Kanbir, Osman Arslan, Hüseyin Halit Özdamar, Muhammed Güven, Çağkan Göktaş, İbrahim Şener, Mehmet Talha Durmuş, Erdoğan Alkan, Tolga Kurt ve Ekrem Gözenman hakkında, TCMB’nin ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi (BKM) nezdinde 2023 yılında gerçekleştirilen 'Çipli Plastik Kart Alımı İhalesi' ile 'Troy İçin Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme İhalesinde' yapıldığı tespit edilen usulsüzlükler ile yine 'Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.' ve ''Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Ticaret Limited Şirketi'nden' ihale düzenlenmeden gerçekleştirilen hizmet alımları, yurtdışında öğrenim gören öğrencilere bilimsel araştırma yaptırılması karşılığında yemek kartları üzerinden yapılan ödemeler ile eski BMK Genel Müdürü Baran Aytaş'a tahsis edilen kurumsal kredi kartının kullanımına ilişkin usulsüzlükler ile mevzuata aykırılıklara ilişkin iddialara dair başlatılan soruşturma kapsamında;

10 Ekim 2025 günü yapılan operasyonda yakalaması yapılan 10 şüpheliden Emrah Şener, Baran Aytaş, Bora Koç, Mehmet Fatih Demirbaş, Birol Kanbir, Osman Arslan ve Muhammed Güven'in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile halı hazırda tutuklu, şüphelilerden Çağkan Göktaş, İbrahim Şener ve Hüseyin Halit Özdamar ise adli kontrol altındandır. Yurtdışında olduğu tespit edilen şüpheliler Mehmet Talha Durmuş, Erdoğan Alkan, Tolga Kurt ve Ekrem Gözenman hakkında ise yakalama kararı talep edilmiştir. Soruşturma gizlilik kararı çerçevesinde titizlikle devam etmektedir.'

Merkez Bankası konuyla ilgili açıklama yaptı.

Merkez Bankası konuyla ilgili açıklama yaptı.

TCMB'nin, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 8. maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda BKM'nin hissedarı olup, BKM’de belirli dönemlerde denetim faaliyeti gerçekleştirdiği belirtilen duyuruda, 'Bu kapsamda, bankamız başkanlık makamının 6 Şubat 2024 tarihli onayı ile BKM’de TCMB Denetim Genel Müdürlüğünce bir denetim süreci başlatılmıştır.' ifadeleri yer aldı.

Açıklamada 'Yürütülen denetim sonucunda hazırlanan inceleme raporunda suç şüphesi içeren bazı bulguların yer alması üzerine, bankamızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 6 Aralık 2024 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Konuya ilişkin olarak devam eden yargı süreci, bankamız ve BKM tarafından titizlikle takip edilmektedir' denildi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
