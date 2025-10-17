Bursa'nın Kaç Günlük Suyu Kaldı? Bursa'nın Barajları Kurudu mu? Bursa Baraj Doluluk Oranları

17 Ekim 2025 itibarıyla yapılan ölçümlerde Nilüfer ve Doğancı barajlarında kullanılabilir su kalmadı. Kentin su ihtiyacı, şu anda yalnızca yeraltı kuyuları, pınarlar ve Çınarcık Barajı’ndan gelen destekle karşılanabiliyor. BUSKİ yetkilileri, mevcut kaynakların yalnızca birkaç günlük kullanım kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor.

Günlük 400 ila 500 bin metreküp su tüketen Bursa’da, Çınarcık Barajı’ndan kente yönlendirilen su miktarı günde yaklaşık 100 bin metreküp. Bu da ihtiyacın sadece küçük bir kısmını karşılayabiliyor.