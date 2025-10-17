onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bursa'nın Kaç Günlük Suyu Kaldı? Bursa'nın Barajları Kurudu mu? Bursa Baraj Doluluk Oranları

Bursa'nın Kaç Günlük Suyu Kaldı? Bursa'nın Barajları Kurudu mu? Bursa Baraj Doluluk Oranları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.10.2025 - 13:58

Bursa’da su seviyesi tehlikeli eşiğin altına düştü. Kentin içme suyu kaynağı olan Nilüfer ve Doğancı barajlarında su tamamen tükendi. Son 17 günde doluluk oranı yüzde 2,33’ten sıfıra indi. BUSKİ’nin açıkladığı verilere göre şehir genelinde ortalama doluluk oranı yüzde 0 seviyesinde. Uzmanlara göre bu durum kısa vadede ciddi bir su krizinin habercisi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bursa’nın Kaç Günlük Suyu Kaldı?

Bursa’nın Kaç Günlük Suyu Kaldı?

17 Ekim 2025 itibarıyla yapılan ölçümlerde Nilüfer ve Doğancı barajlarında kullanılabilir su kalmadı. Kentin su ihtiyacı, şu anda yalnızca yeraltı kuyuları, pınarlar ve Çınarcık Barajı’ndan gelen destekle karşılanabiliyor. BUSKİ yetkilileri, mevcut kaynakların yalnızca birkaç günlük kullanım kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor.

Günlük 400 ila 500 bin metreküp su tüketen Bursa’da, Çınarcık Barajı’ndan kente yönlendirilen su miktarı günde yaklaşık 100 bin metreküp. Bu da ihtiyacın sadece küçük bir kısmını karşılayabiliyor.

Bursa’nın Barajları Kurudu mu?

Bursa’nın Barajları Kurudu mu?

Ne yazık ki evet. Anadolu Ajansı verilerine göre Nilüfer ve Doğancı barajlarında su seviyesi sıfırlandı. 28 Eylül’de yüzde 2,33 olan doluluk oranı, 12 Ekim’de yüzde 0,49’a, 15 Ekim’de ise yüzde 0,15’e kadar düştü. Son ölçümlerde baraj göletlerinde su kalmadığı açıklandı.

Meteoroloji raporları, eylül ve ekim aylarında beklenen yağışların gerçekleşmemesinin bu tabloyu tetiklediğini gösteriyor. Küçük barajlarda da su girişi neredeyse tamamen durdu. Uzmanlar, yağışsız geçen bu dönemin Bursa için son 50 yılın en ciddi kuraklıklarından biri olduğunu vurguluyor.

Bursa’da Kaç Baraj Var?

Bursa’da Kaç Baraj Var?

Bursa’da faal durumda 24 baraj bulunuyor. Ancak bu barajların büyük kısmı tarımsal sulama ve enerji üretimi amaçlı kullanılıyor. Nilüfer, Doğancı ve Çınarcık barajları kentin içme suyu ihtiyacında kritik rol oynuyor. 

İşte Bursa’daki tüm barajların listesi:

  • İnegöl Alangünü Barajı - 2019

  • Keles Kocayayla Barajı - Yapımı Devam Ediyor

  • Gemlik Küçükkumla Barajı - 2016

  • Kestel Ağaşalan Kayacık Barajı - 2016

  • Yenişehir Gökçe Barajı - 2016

  • Büyükorhan Aktaş Barajı - 2016

  • Büyükorhan Ericek Barajı - 2015

  • Kestel Gözede Barajı - 2015

  • Orhaneli Altıntaş Barajı - 2015

  • Yenişehir Çiçeközü Barajı - 2013

  • Mustafakemalpaşa Devecikonağı Barajı ve HES - 2012

  • İznik Mahmudiye Barajı - 2012

  • Keles Dağdibi Barajı - 2011

  • Yenişehir Boğazköy Barajı - 2010

  • Orhaneli Karıncalı Barajı - 2010

  • İnegöl Babasultan Barajı - 2009

  • Orhaneli Çınarcık Barajı - 2008

  • Osmangazi Nilüfer Barajı - 2007

  • İnegöl Kurşunlu Barajı - 2003

  • Büyükorhan Barajı - 1995

  • Nilüfer Hasanaga Barajı - 1985

  • Osmangazi Doğancı Barajı - 1983

  • Osmangazi Demirtaş Barajı - 1983

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın