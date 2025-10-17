Bursa'nın Kaç Günlük Suyu Kaldı? Bursa'nın Barajları Kurudu mu? Bursa Baraj Doluluk Oranları
Bursa’da su seviyesi tehlikeli eşiğin altına düştü. Kentin içme suyu kaynağı olan Nilüfer ve Doğancı barajlarında su tamamen tükendi. Son 17 günde doluluk oranı yüzde 2,33’ten sıfıra indi. BUSKİ’nin açıkladığı verilere göre şehir genelinde ortalama doluluk oranı yüzde 0 seviyesinde. Uzmanlara göre bu durum kısa vadede ciddi bir su krizinin habercisi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bursa’nın Kaç Günlük Suyu Kaldı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bursa’nın Barajları Kurudu mu?
Bursa’da Kaç Baraj Var?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın