onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Melike Şahin - "İfşa" Şarkı Sözleri

Melike Şahin - "İfşa" Şarkı Sözleri

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.10.2025 - 12:03

Melike Şahin'in, 'AKKOR' albümünde yer alan İfşa parçasının şarkı sözlerini sizin için paylaştık.

Melike Şahin - İfşa

Melike Şahin - İfşa

Korkmuştum, susmuştum günlerin birinde

Saymıştın, sövmüştün hançerin elinde

Uyarmıştın sessiz durup bahsetme kimselere

Uyandım ben kabustun alıyorum seni elime şimdi

Ne desem zaten nafile boş haddini aş çektim destur

Kalemim elimde benden kork tependeyim

Hasedini al kendinden sor

Atıp tuttun hakkımda boş

Sıfatın ne hadi oradan hoşt ensendeyim

Ne desem zaten nafile boş haddini aş çektim destur

Kalemim elimde benden kork tependeyim

Hasedini al kendinden sor

Atıp tuttun hakkımda boş

Sıfatın ne hadi oradan hoşt ensendeyim

Ne desem zaten nafile boş haddini aş çektim destur

Kalemim elimde benden kork tependeyim

Hasedini al kendinden sor

Atıp tuttun hakkımda boş

Sıfatın ne hadi oradan hoşt ensendeyim

Ne desem zaten nafile boş haddini aş çektim destur

Kalemim elimde benden kork tependeyim

Hasedini al kendinden sor

Atıp tuttun hakkımda boş

Sıfatın ne hadi oradan hoşt ensendeyim

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın