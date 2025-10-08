Melike Şahin - "İfşa" Şarkı Sözleri

Korkmuştum, susmuştum günlerin birinde

Saymıştın, sövmüştün hançerin elinde

Uyarmıştın sessiz durup bahsetme kimselere

Uyandım ben kabustun alıyorum seni elime şimdi

Ne desem zaten nafile boş haddini aş çektim destur

Kalemim elimde benden kork tependeyim

Hasedini al kendinden sor

Atıp tuttun hakkımda boş

Sıfatın ne hadi oradan hoşt ensendeyim

