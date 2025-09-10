Melek Sayıları Nedir ve Anlamları Nelerdir?

Melek sayıları, tekrar eden sayı dizileri şeklinde karşımıza çıkar ve evrenden ya da koruyucu meleklerden gelen mesajlar olarak yorumlanır. Numerolojiye göre her sayının yalnızca matematiksel değeri yoktur, belirli bir titreşim ve enerjiye de sahiptir.

Bu sayılar; telefon ekranında, saatlerde, faturada ya da günlük yaşamın herhangi bir anında tekrar tekrar görülebilir. Onları fark etmek, evrenden gelen rehberliğe açık olmak anlamına gelir. Kimi zaman doğru yolda olduğumuzu gösterir, kimi zaman da hayatımızda değişim ya da denge ihtiyacına işaret eder.