Mediazone, Bahis Görünümlü Sosyal Sorumluluk Projesi ile 10 Ödülün Sahibi Oldu!
Mediazone ve REDandGrey'in birlikte hazırladığı “6284 Hayatları Değiştirir” projesi, bahis görünümlü reklamla dikkat çekip kadına yönelik şiddete karşı güçlü bir farkındalık yaratarak reklam dünyasında 10 ödülün sahibi oldu!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel sayısız proje yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor.
Bahis görünümlü reklam ile büyük bir farkındalık kazandırıldı!
“Üzgünüz kaybettiniz, hepimiz kaybettik!”
Sosyal sorumluluk projesi 10 ödüle layık görüldü!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video