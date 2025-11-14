onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Mediazone, Bahis Görünümlü Sosyal Sorumluluk Projesi ile 10 Ödülün Sahibi Oldu!

Mediazone, Bahis Görünümlü Sosyal Sorumluluk Projesi ile 10 Ödülün Sahibi Oldu!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
14.11.2025 - 15:01 Son Güncelleme: 14.11.2025 - 15:12

Mediazone ve REDandGrey'in birlikte hazırladığı “6284 Hayatları Değiştirir” projesi, bahis görünümlü reklamla dikkat çekip kadına yönelik şiddete karşı güçlü bir farkındalık yaratarak reklam dünyasında 10 ödülün sahibi oldu!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel sayısız proje yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel sayısız proje yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor.

2025 yılında öne çıkan projelerden biri de Mediazone’un çatısı altındaki internet sitelerinde yayınlanan REDandGREY imzalı “6284 Hayatları Değiştirir” projesi oldu. Ama bu projeyi bu kadar değerli kılan, kullanıcıların hiç beklemedikleri bir anda bu istatistiklere maruz kalması!

Bahis görünümlü reklam ile büyük bir farkındalık kazandırıldı!

Bahis görünümlü reklam ile büyük bir farkındalık kazandırıldı!

Onedio, Mynet ve Mackolik sitelerinde yayına giren “6284 Hayatları Değiştirir” projesi, bahis görünümlü olmasıyla kullanıcıların dikkatini çekti, bu dikkat farkındalığın sağlanması için bir araç oldu. 

Sahte bahis reklamına tıklayan kullanıcılar http://6284win.com/ ‘a yönlendirildi. Bu sayfada ise onları acı gerçekler bekliyordu…

“Üzgünüz kaybettiniz, hepimiz kaybettik!”

“Üzgünüz kaybettiniz, hepimiz kaybettik!”

Yönlendirilen sayfada kullanıcıları kadın cinayetleri ile ilgili istatistikler karşılarken, aynı zamanda sayfada 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgi verildi. Bu konuda bilinçlenmek önemli, çünkü 6284 hayatları değiştirir!

Sosyal sorumluluk projesi 10 ödüle layık görüldü!

Sosyal sorumluluk projesi 10 ödüle layık görüldü!

Proje yalnızca kullanıcıların takdirini almadı, aynı zamanda reklamcılık sektörünün prestijli ödüllerinin de sahibi oldu. “6284 Hayatları Değiştirir” projesi; Brandverse Awards’ın Farklı Fikir, Özel Gün ve Sosyal Sorumluluk kategorilerinde Bronz; Kristal Elma Yarışması’nın Medya ve Dijital ve Sektörel Sosyal Sorumluluk kategorilerinde Gümüş; GiGi Awards’ın Düşük Bütçeli Yüksek Etki, Özel Gün ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliliği kategorilerinde Altın; son olarak da MediaCat Felis Ödülleri’nin Özel Gün Odaklı Dijital Kampanyalar ve Hedef Kitleye Erişim kategorilerinde Felis ödüllerine layık görüldü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark