MEB LGS Sonuçlarını Açıkladı: LGS Sonuç Sorgulama Nasıl Yapılır? LGS Sonuçları Açıklandı Sıra Tercihlerde
MEB LGS Sonuçlarını Açıkladı: LGS Sonuç Sorgulama Nasıl Yapılır? LGS Sonuçları Açıklandı Sıra Tercihlerde
Türkiye’de milyonlarda öğrencinin sonuçlarını merakla beklediği Liselere Giriş Sınavı LGS’nin sonuçları açıklandı. 8. Sınıfı bitiren öğrencilerin istedikleri liseye gidebilmek için girdikleri LGS sınavında sonuçlar belli oldu. LGS’ye girenler MEB’in duyurduğu LGS sonuçlarını sonuc.meb.gov.tr’den öğrenebilir.
Şimdi LGS sonuçları açıklandı, sıra tercihlerde. LGS sonuçlarını alan milyonlarca öğrenci aldıkları LGS puanına ve sıralamasına göre lise tercihi yapmaya başlayacak. İşte MEB tarafından açıklanan LGS sonuçları hakkında detaylar…
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8. Sınıfı bitiren milyonlarca öğrencinin sonucunu merakla beklediği LGS’de sonuçlar belli oldu.
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MEB, 1.2 milyon öğrencinin soncunu merakla beklediği LGS’nin puanlarını ve sıralamalarını resmen açıkladı.
MEB, LGS sonuçlarını 'meb.gov.tr' adresinden erişime açtı.
Öğrencilere sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir.
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Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. Tercih süreci sonuçların açıklanmasının ardından netleşecek.
Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır.
Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.
LGS kapsamında liselere yerleştirmeler; yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere üç şekilde yapılacak. Yerel yerleştirmede öğrenciler ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak.
Yerel yerleştirmelerden en az bir okul tercih edilmesi zorunlu olacak. Merkezi yerleştirmede, okulların kontenjanları ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Pansiyonlu okullar için tercih yapmak ise isteğe bağlı olacak.
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LGS puanıyla Anadolu, fen, proje uygulayan ortaöğretim kurumları gibi az sayıda okula girilebilecek. Bu okulların geçen yıl toplam kontenjanı 206 bin 414’tü. Bu yıl ise 8. sınıfta okuyan 1 milyon 38 bin 192 öğrenci sınava başvurdu. Bu durumda öğrencilerin yaklaşık yüzde 20’si LGS puanıyla alan devlet okullarından birine girebilecek.
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