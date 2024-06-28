MEB LGS Sonuçlarını Açıkladı: LGS Sonuç Sorgulama Nasıl Yapılır? LGS Sonuçları Açıklandı Sıra Tercihlerde

Türkiye’de milyonlarda öğrencinin sonuçlarını merakla beklediği Liselere Giriş Sınavı LGS’nin sonuçları açıklandı. 8. Sınıfı bitiren öğrencilerin istedikleri liseye gidebilmek için girdikleri LGS sınavında sonuçlar belli oldu. LGS’ye girenler MEB’in duyurduğu LGS sonuçlarını sonuc.meb.gov.tr’den öğrenebilir.

Şimdi LGS sonuçları açıklandı, sıra tercihlerde. LGS sonuçlarını alan milyonlarca öğrenci aldıkları LGS puanına ve sıralamasına göre lise tercihi yapmaya başlayacak. İşte MEB tarafından açıklanan LGS sonuçları hakkında detaylar…