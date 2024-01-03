Markaların Geleceği, Hikâye Anlatımının Gücüne Dayanıyor

Bu, günlük iletişimimizin temel bir parçası haline geldi. Ancak günümüzün hızlı tempolu ve teknoloji odaklı dünyasında, insandan insana etkileşimlerin değeri biraz gözden düşmüş gibi. İnternetin sürekli olarak kolaylık ve anlık memnuniyet sunmasıyla, insan dokunuşu yaşamımızda giderek daha az yer kaplıyor.

Artık markalar sadece işlemsel ihtiyaçları karşılayan, yüzü olmayan kurumlar olamazlar. Hayatta kalmak ve büyümek için bir markanın hedef kitlesiyle bağ kurması, hatta onların kendileriyle özdeşleşmesi gerekiyor. Müşterilerin yüreklerini çekmek ve onlarla derin bir duygusal düzeyde etkileşim kurmak, markalar için hayati önem taşıyor. İşte tam da bu noktada hikâye anlatımı devreye giriyor.

“Hikâye anlatımı, fikirleri dünyaya sunmanın en güçlü yoludur.' der Robert McKee. İnsan beyni, iletişimi hikâyeler halinde organize etme yeteneğine sahiptir. Bir anlatı çerçevesinde düşünürüz. Başkalarının hikâyesini dinlerken sadece anlamakla kalmayız, aynı zamanda empati kurarız ve hikâyeyi yaşar gibi hissederiz.

Son zamanlarda en sevdiğiniz filmi düşünün. Ana karakter kimdi? Ne yaptı? Film boyunca karakterle yaşanan olayların sırası neydi? Muhtemelen olay örgüsünü çok detaylı bir şekilde hatırlarsınız. Şimdi ise son üç aylık kuruluşunuzdaki güncellemeleri düşünün. Belki birkaç istatistik hatırlarsınız, ancak raporun önemli bir bölümünü toplantıda bulunmayan meslektaşınıza anlatmakta zorlanırsınız. Çünkü anlatılacak bir hikâye yok. Anlatım akışı yok, duygusal anlar yok, gerilim yok, doruk noktası yok.

Gerçekler yerine bir hikâyeyi hatırlamak daha kolaydır.

Sinir bilimci Paul D. McLean, beynin, sürüngen (içgüdüsel), limbik (duygusal) ve neokorteks (rasyonel) olmak üzere üç bölümden oluştuğunu belirtiyor. Bir hikâye, sadece rasyonel beyni değil aynı zamanda duygusal beyni de harekete geçirdiği için verilerden ve gerçeklerden daha güçlüdür. Limbik sistem, duygularla ilgilenmek (duygu merkezi) ve anıların oluşumu (hafıza merkezi) ile ilgilidir. Olumlu ya da olumsuz uyaranlarla karşılaşıldığında her iki yapı da birlikte çalışır.

Duygu merkezi, örneğin sevilen birinin görülmesi gibi harici bir uyaranla harekete geçirilir. Eğer bu uyaran kalıcı bir izlenime sahipse, hafıza merkezi tarafından hafızaya kodlanır ve buna çapa adı verilir. Çapalama mekanizması, aynı veya benzer bir manzarayı (çapa) tekrar keşfettiğimizde onu bir anıya bağlayıp daha önce yaşadığımız duyguları, görüntüleri, sesleri hatırlamamızı garanti eder. Bir hikâye yoluyla anlamasını ve empati kurmasını sağlayarak hem limbik beynin merkezleri harekete geçer hem de kişi üzerinde uzun süreli bir izlenim bırakabilirsiniz.

Nöro-iktisatçı Paul Zak, 2014 yılında Harvard Business Review'da yayınlanan 'Beyniniz iyi hikâye anlatıcılığını neden seviyor?' başlıklı makalesinde, hikâyelerin anlatıldığı zaman oksitosin hormonunun beyin üzerindeki güçlü etkisini açıkladı. Oksitosin genellikle 'sevgi ve güven hormonu' olarak bilinir. Sevdiğimiz ve güvendiğimiz insanlarla birlikteyken, sarılırken veya hatta bir iş toplantısında el sıkışırken vücudumuz bu enerjiyi serbest bırakır. Ve hikâyeleri dinlediğimizde de oksitosin salgılanır. Bu salgılanma beyne her şeyin yolunda olduğu ve başkalarına yaklaşmanın güvenli olduğu sinyalini verir.