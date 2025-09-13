Maneskin Solisti Damiano David'in Sevgilisi ile Tanışmadan Önceki ve Sonraki İmajı Gündem Oldu!
Damiano David ve Dove Cameron'ın ilişkisi, sadece müzik dünyasında değil, aynı zamanda ikilinin imaj dönüşümüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle Damiano David'in son yıllarda geçirdiği imaj değişimi sosyal medyada sıkça tartışılan bir konu haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maneskin döneminde Damiano David, sahnede adeta bir ikondu. Eskiden gotik tarzıyla dikkat çeken, şimdilerde maskülen imajıyla gündeme gelen Damiano David, sevgilisi Dove ile birlikte hem stil hem de kişilik açısından yepyeni bir döneme adım attı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın