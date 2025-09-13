onedio
Maneskin Solisti Damiano David'in Sevgilisi ile Tanışmadan Önceki ve Sonraki İmajı Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.09.2025 - 23:58

Damiano David ve Dove Cameron'ın ilişkisi, sadece müzik dünyasında değil, aynı zamanda ikilinin imaj dönüşümüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle Damiano David'in son yıllarda geçirdiği imaj değişimi sosyal medyada sıkça tartışılan bir konu haline geldi.

İşte o anlar:

Maneskin döneminde Damiano David, sahnede adeta bir ikondu. Eskiden gotik tarzıyla dikkat çeken, şimdilerde maskülen imajıyla gündeme gelen Damiano David, sevgilisi Dove ile birlikte hem stil hem de kişilik açısından yepyeni bir döneme adım attı.

Dove Cameron ve Damiano David, ilk kez 2022 MTV Video Müzik Ödülleri'nde tanıştıktan sonra, 2023'ün sonlarına doğru birlikte görülmeye başlandı. İlk kırmızı halı görünümlerini ise 2024 Grammy Ödülleri öncesindeki Clive Davis Gala'sında sergileyen çift uyumlarıyla baş döndürmüştü.

@yooookartik isimli hesabın paylaşımına göre, Damiano David sevgilisi Dove ile tanışmasının ardından bambaşka bir imaja büründü.

Kendisinin solo kariyerine geçiş yapmasıyla da değişen imajı kısa sürede gündeme oturdu. Eskiden gotik tarzıyla dikkat çeken, şimdilerde maskülen ve sofistike bir tarz benimseyen Damiano, artık sahnede de günlük hayatında da bambaşka bir imaj çiziyor!

