Makyaj Değil Operasyon: Bir Kadının Düğün Makyajıyla Yaşadığı Değişim Sosyal Medyada Viral Oldu

Düğünler, gelin ve damadın hayatlarında belki de en anlamlı ve en özel anlarından bir tanesi. Bu önemli günlerinde, her çiftin en estetik ve en etkileyici halleriyle sevdikleri karşısına çıkmak istemeleri son derece doğal.
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Bir kadın, düğün makyajı ile yaşadığı değişimi paylaştı.
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Makyajla nereye bambaşka birine dönüşen kadının o değişimi sosyal medyada viral oldu.
İşte o değişim;
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