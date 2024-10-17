Demir Atmamış Yalnızlığa: Ebru Gündeş'e İkizi Kadar Benzeyen Tesettürlü Gelin Şoka Soktu!
Demir Atmamış Yalnızlığa: Ebru Gündeş'e İkizi Kadar Benzeyen Tesettürlü Gelin Şoka Soktu!
Sosyal medyada Ebru Gündeş'e ikizi gibi benzeyen tesettürlü gelin damga vurdu! X ahalisi bu benzerliği bulmuşken fırsatını da kaçırmadı tabii😂
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Geçtiğimiz saatlerde başta X olmak üzere tüm sosyal medyada Ebru Gündeş'i de masaya taşıyan bir goygoy döndü!
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Güzel gelinin bir de yakından pozu gelince ortalık iyice ayağa kalktı! Gelin Mürvet, başta Ebru Gündeş olmak üzere birçok başka dizi karakterine benzetildi.
Geçtiğimiz yaz dördüncü evliliğini Murat Özdemir'le yapan Ebru Gündeş'in aşk geçmişi ve meşhur şarkı sözleri de hesaba katılınca espriler havada uçuştu 😂
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