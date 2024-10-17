Büyük İddia: Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı, Sevgilisinin Eski Sevgililerini Gözaltına Aldırdı

Yeniçağ'dan Ümit Karadağ'ın haberine göre; Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, avukat sevgilisinin, aralarında avukat ve askerin de bulunduğu 5 eski erkek arkadaşını kendisi adına Instagram hesabı açtıkları ve kişisel verilerini hukuksuz bir şekilde ele geçirdikleri iddiasıyla gözaltına aldırdı.