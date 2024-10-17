Büyük İddia: Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı, Sevgilisinin Eski Sevgililerini Gözaltına Aldırdı
Büyük İddia: Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı, Sevgilisinin Eski Sevgililerini Gözaltına Aldırdı
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Hakkında çıkan iddialara ilişkin Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz sessiz kalmayı tercih etti ve "Açıklama yapmam doğru olmaz" dedi.
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Zonguldak Adliyesi'nde konuşulan skandal olay ortalığı karıştırdı.
Soruşturma kapsamında, gözaltına alınanlar arasında Zonguldak Barosu Avukatı Av. Ömer Uras Kayahan da yer aldı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Av. Ömer Uras Kayahan’ın yazlığında ve Zonguldak’taki evinde arama yapıldı. Konuya ilişkin konuşan Kayahan, dahil edildiği soruşturma dosyasıyla bir ilgisinin bulunmadığını, bu durumun soruşturma sonucunda da ortaya çıkacağını ve takipsizlik kararı alacağına dikkat çekti.
Avukat Emrah Özmekik’in ofisinde çalışan bir personel de gözaltına alındı. Ofisteki bilgisayarı incelenen personel de serbest bırakıldı. Avukat Özmekik, hem yanında çalışan personelin hem de meslektaşı Ömer Uras Kayahan’a ait incelenen telefon ve bilgisayarlarda herhangi bir suç unsura rastlanmadığını söyledi.
Başsavcı Cengiz'in kıskançlık nedeniyle 'keyfi bir soruşturma' yürüttüğü iddia edilirken, Çaycuma Başsavcısı Cengiz ise “Bu konuda açıklama yapamam, İl Başsavcımız konuyu yakından takip ediyor. O açıklama yapabilir” dedi.
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