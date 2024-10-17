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Büyük İddia: Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı, Sevgilisinin Eski Sevgililerini Gözaltına Aldırdı

Büyük İddia: Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı, Sevgilisinin Eski Sevgililerini Gözaltına Aldırdı

Zonguldak Avukat
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.10.2024 - 08:59

Zonguldak Adliyesi'nde ortalık karıştı. Yeniçağ'dan Ümit Karadağ'ın haberine göre; Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz'in avukat sevgilisinin, aralarında avukat ve askerin de bulunduğu 5 eski sevgilisini gözaltına aldırdığı iddia edildi.

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Hakkında çıkan iddialara ilişkin Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz sessiz kalmayı tercih etti ve "Açıklama yapmam doğru olmaz" dedi.

Hakkında çıkan iddialara ilişkin Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz sessiz kalmayı tercih etti ve "Açıklama yapmam doğru olmaz" dedi.

Zonguldak Adliyesi'nde konuşulan skandal olay ortalığı karıştırdı.

Zonguldak Adliyesi'nde konuşulan skandal olay ortalığı karıştırdı.

Yeniçağ'dan Ümit Karadağ'ın haberine göre; Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, avukat sevgilisinin, aralarında avukat ve askerin de bulunduğu 5 eski erkek arkadaşını kendisi adına Instagram hesabı açtıkları ve kişisel verilerini hukuksuz bir şekilde ele geçirdikleri iddiasıyla gözaltına aldırdı.

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınanlar arasında Zonguldak Barosu Avukatı Av. Ömer Uras Kayahan da yer aldı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Av. Ömer Uras Kayahan’ın yazlığında ve Zonguldak’taki evinde arama yapıldı. Konuya ilişkin konuşan Kayahan, dahil edildiği soruşturma dosyasıyla bir ilgisinin bulunmadığını, bu durumun soruşturma sonucunda da ortaya çıkacağını ve takipsizlik kararı alacağına dikkat çekti.

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınanlar arasında Zonguldak Barosu Avukatı Av. Ömer Uras Kayahan da yer aldı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Av. Ömer Uras Kayahan’ın yazlığında ve Zonguldak’taki evinde arama yapıldı. Konuya ilişkin konuşan Kayahan, dahil edildiği soruşturma dosyasıyla bir ilgisinin bulunmadığını, bu durumun soruşturma sonucunda da ortaya çıkacağını ve takipsizlik kararı alacağına dikkat çekti.

Avukat Emrah Özmekik’in ofisinde çalışan bir personel de gözaltına alındı. Ofisteki bilgisayarı incelenen personel de serbest bırakıldı. Avukat Özmekik, hem yanında çalışan personelin hem de meslektaşı Ömer Uras Kayahan’a ait incelenen telefon ve bilgisayarlarda herhangi bir suç unsura rastlanmadığını söyledi.

Avukat Emrah Özmekik’in ofisinde çalışan bir personel de gözaltına alındı. Ofisteki bilgisayarı incelenen personel de serbest bırakıldı. Avukat Özmekik, hem yanında çalışan personelin hem de meslektaşı Ömer Uras Kayahan’a ait incelenen telefon ve bilgisayarlarda herhangi bir suç unsura rastlanmadığını söyledi.

Başsavcı Cengiz'in kıskançlık nedeniyle 'keyfi bir soruşturma' yürüttüğü iddia edilirken, Çaycuma Başsavcısı Cengiz ise “Bu konuda açıklama yapamam, İl Başsavcımız konuyu yakından takip ediyor. O açıklama yapabilir” dedi.

Başsavcı Cengiz'in kıskançlık nedeniyle 'keyfi bir soruşturma' yürüttüğü iddia edilirken, Çaycuma Başsavcısı Cengiz ise “Bu konuda açıklama yapamam, İl Başsavcımız konuyu yakından takip ediyor. O açıklama yapabilir” dedi.
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