Yemek Videosu Çekmek İsteyen Influencer Saçlarının Yandığı Kabus Anını Kayda Aldı

@handearican adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi, takipçileriyle yemek videosu paylaşmak için çekim yaptığı esnada saçlarını nasıl yaktığını kayda almış oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Talihsiz kadın tarif videosu çekerken arkasını döndüğü sırada at kuyruğu ocağa denk gelince yanmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Neyse ki içerik üreticisi saçlarının yandığı erkenden fark etti ve olayın büyümesine engel oldu.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın