Görüş Bildir
Haberler
Video
Yemek Videosu Çekmek İsteyen Influencer Saçlarının Yandığı Kabus Anını Kayda Aldı

Yemek Videosu Çekmek İsteyen Influencer Saçlarının Yandığı Kabus Anını Kayda Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 23:38

İçerik Devam Ediyor

@handearican adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi, takipçileriyle yemek videosu paylaşmak için çekim yaptığı esnada saçlarını nasıl yaktığını kayda almış oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Talihsiz kadın tarif videosu çekerken arkasını döndüğü sırada at kuyruğu ocağa denk gelince yanmaya başladı.

Talihsiz kadın tarif videosu çekerken arkasını döndüğü sırada at kuyruğu ocağa denk gelince yanmaya başladı.

Neyse ki içerik üreticisi saçlarının yandığı erkenden fark etti ve olayın büyümesine engel oldu.

Neyse ki içerik üreticisi saçlarının yandığı erkenden fark etti ve olayın büyümesine engel oldu.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın