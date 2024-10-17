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İstediği Kırmızı Arabayı Gören Tatlı Kızın Sevincine Hepimiz Ortak Olduk!

İstediği Kırmızı Arabayı Gören Tatlı Kızın Sevincine Hepimiz Ortak Olduk!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 23:04

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@zynpzytnn adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, kızına sürpriz yaptıkları anı paylaşmasıyla kalplerimizi eritti. Tatlı kız aylardır istediği kırmızı arabaya kavuşmuştu.

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Babasının elinde görür görmez istediği kırmızı araba olduğunu anlayan tatlı kızın tepkileri içimizi ısıttı.

Babasının elinde görür görmez istediği kırmızı araba olduğunu anlayan tatlı kızın tepkileri içimizi ısıttı.

Çok istediği için gözyaşlarını tutamayan, babasına teşekkür etmeyi de es geçmeyen miniğe beğeniler yağdı.

Çok istediği için gözyaşlarını tutamayan, babasına teşekkür etmeyi de es geçmeyen miniğe beğeniler yağdı.

İşte o anlar 👇

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