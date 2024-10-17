İstediği Kırmızı Arabayı Gören Tatlı Kızın Sevincine Hepimiz Ortak Olduk!

@zynpzytnn adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, kızına sürpriz yaptıkları anı paylaşmasıyla kalplerimizi eritti. Tatlı kız aylardır istediği kırmızı arabaya kavuşmuştu.
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Babasının elinde görür görmez istediği kırmızı araba olduğunu anlayan tatlı kızın tepkileri içimizi ısıttı.
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Çok istediği için gözyaşlarını tutamayan, babasına teşekkür etmeyi de es geçmeyen miniğe beğeniler yağdı.
İşte o anlar 👇
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