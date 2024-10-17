Aile Fotoğrafı Çektirirken Birden Horon Perileri Gelen Tatlı Teyze Tebessüm Ettirdi

@gulbeenaslan adlı TikTok kullanıcısı düğününden bir kesit paylaşmasıyla viral oldu. Dünyalar tatlısı babaanneleri aile fotoğrafı esnasında birden horon tepmeye başlamıştı. Onun bu tatlı anlarına beğeniler yağdı.
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Fotoğraf çekimi bitince müzik çalmadan kendi kendine horon tepmeye başlayan tatlı kadına torunu ve gelini eşlik etti.
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Tatlı kadının enerjisine izleyiciler hayran kalırken, maşallah demeyi de es geçmediler.
İşte o anlar 👇
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