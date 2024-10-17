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Aile Fotoğrafı Çektirirken Birden Horon Perileri Gelen Tatlı Teyze Tebessüm Ettirdi

Aile Fotoğrafı Çektirirken Birden Horon Perileri Gelen Tatlı Teyze Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 20:47

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@gulbeenaslan adlı TikTok kullanıcısı düğününden bir kesit paylaşmasıyla viral oldu. Dünyalar tatlısı babaanneleri aile fotoğrafı esnasında birden horon tepmeye başlamıştı. Onun bu tatlı anlarına beğeniler yağdı.

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Fotoğraf çekimi bitince müzik çalmadan kendi kendine horon tepmeye başlayan tatlı kadına torunu ve gelini eşlik etti.

Fotoğraf çekimi bitince müzik çalmadan kendi kendine horon tepmeye başlayan tatlı kadına torunu ve gelini eşlik etti.

Tatlı kadının enerjisine izleyiciler hayran kalırken, maşallah demeyi de es geçmediler.

Tatlı kadının enerjisine izleyiciler hayran kalırken, maşallah demeyi de es geçmediler.

İşte o anlar 👇

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