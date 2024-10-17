Görüş Bildir
Haberler
Video
Yeni Nesil Hacamat: Hoca Boru ile Dua Okuduğu Danışanı Kırbaçladı

Yeni Nesil Hacamat: Hoca Boru ile Dua Okuduğu Danışanı Kırbaçladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 20:05

İçerik Devam Ediyor

Hacamat eskilerden beri kimilerinin sıkça tercih ettiği tedavi yöntemlerinden olarak biliniyor. Şimdilerdeyse sosyal medyanın gündeminde daha önce görmediğimiz bir şekilde yapılan hacamat yöntemi var. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu hacamat yönteminde hocanın danışanın kulağına boru ile dua okuduğu görülüyor.

Bu hacamat yönteminde hocanın danışanın kulağına boru ile dua okuduğu görülüyor.

Duaya ek olarak ise danışanı kırbaçlaması izleyenleri şaşırtıyor. Bu yöntem hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Duaya ek olarak ise danışanı kırbaçlaması izleyenleri şaşırtıyor. Bu yöntem hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın