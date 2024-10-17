Yeni Nesil Hacamat: Hoca Boru ile Dua Okuduğu Danışanı Kırbaçladı

Hacamat eskilerden beri kimilerinin sıkça tercih ettiği tedavi yöntemlerinden olarak biliniyor. Şimdilerdeyse sosyal medyanın gündeminde daha önce görmediğimiz bir şekilde yapılan hacamat yöntemi var. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Bu hacamat yönteminde hocanın danışanın kulağına boru ile dua okuduğu görülüyor.
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Duaya ek olarak ise danışanı kırbaçlaması izleyenleri şaşırtıyor. Bu yöntem hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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