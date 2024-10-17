Çocuklarının Beslenmesine Mumbar Koyan Anne Sosyal Medya Kullanıcılarından Tepki Aldı

Ankara Abisi'nin "Bir Hayalin Var mı" Sorusuna "Battaniye" Yanıtını Veren Çocuk Yürekleri Sızlattı

"Ateş Bulunalı Çok Oldu": İlkel İnsanlar Gibi Yaşayan Bir Genç Gün İçinde Yediklerini Paylaştı