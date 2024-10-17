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Çocuklarının Beslenmesine Mumbar Koyan Anne Sosyal Medya Kullanıcılarından Tepki Aldı

Çocuklarının Beslenmesine Mumbar Koyan Anne Sosyal Medya Kullanıcılarından Tepki Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 17:57

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@zeynepsarptas adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir anne, çocuklarının beslenmelerine neler koyduğunu paylaşmasıyla çokça etkileşim alıyor. Bir paylaşımında da çocukların beslenmelerine mumbar koyması izleyenleri şoke etti.

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Biliyorsunuz ki beslenme hazırlarken, beslenme listesinin dışına olabildiğince çıkmamak gerekiyor. Serbest gün seçeneği varsa da diğer çocukların yadırgamayacağı yemekler seçmek öneriliyor.

Biliyorsunuz ki beslenme hazırlarken, beslenme listesinin dışına olabildiğince çıkmamak gerekiyor. Serbest gün seçeneği varsa da diğer çocukların yadırgamayacağı yemekler seçmek öneriliyor.

Ancak içerik üreticisi anne beslenmeye mumbar koymasıyla akıl tutulmaması yaşattı. İzleyenler yorumlarda buluşarak şaşkınlıklarını belirtti.

Ancak içerik üreticisi anne beslenmeye mumbar koymasıyla akıl tutulmaması yaşattı. İzleyenler yorumlarda buluşarak şaşkınlıklarını belirtti.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Serap Avan ucar

Çocuğunuzun beslenmesini nasıl oluşturursanız öyle beslenir.Karın mumbar yiyen çocuğun beslenmesine peynir zeytin koyamazsınız.Aç kalır.Cocugun midesi bellik... Devamını Gör

oke

Bu zeka fakiri ebeveyn aklı sıra şov yapmış...