Çocuklarının Beslenmesine Mumbar Koyan Anne Sosyal Medya Kullanıcılarından Tepki Aldı

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Biliyorsunuz ki beslenme hazırlarken, beslenme listesinin dışına olabildiğince çıkmamak gerekiyor. Serbest gün seçeneği varsa da diğer çocukların yadırgamayacağı yemekler seçmek öneriliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak içerik üreticisi anne beslenmeye mumbar koymasıyla akıl tutulmaması yaşattı. İzleyenler yorumlarda buluşarak şaşkınlıklarını belirtti.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Çocuğunuzun beslenmesini nasıl oluşturursanız öyle beslenir.Karın mumbar yiyen çocuğun beslenmesine peynir zeytin koyamazsınız.Aç kalır.Cocugun midesi bellik... Devamını Gör
Bu zeka fakiri ebeveyn aklı sıra şov yapmış...