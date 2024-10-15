Almanyalı Gurbetçiden Mutsuz Alfa Kuşağına: Ayakkabı Modellerine Göre Erkek Tiplerini Anlattı

İstanbul ile Tayland’ı Karşılaştırdı: Fiyatların Yarı Yarıya Olması Dikkat Çekti

Adana Yine Bildiğiniz Gibi: Bir Vatandaş 112 Acil Hattını Arayarak F-16 Tipi Jet Uçaklarını Şikayet Etti