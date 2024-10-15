Almanyalı Gurbetçiden Mutsuz Alfa Kuşağına: Ayakkabı Modellerine Göre Erkek Tiplerini Anlattı

@byferitunsal adlı Instagram hesabından içerikler üreten kullanıcı, ayakkabı modellerine göre hangi erkeklerin tercih ettiğini anlattığı videosuyla 3 milyonu aşkın izlenme aldı. Adamın tespitleri karşısında izleyiciler yorumlarda buluştu.
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Örneğin içerik üreticisi bu model için gurbetçilerin tercih ettiğini dile getirmişti.
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Alfa kuşağından, emekli albaya, enflasyon karşısında maaşı eriyen memurdan, müteahhit çocuğuna kadar birçok örnek vardı.
İşte detaylar 👇
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