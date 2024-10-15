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Almanyalı Gurbetçiden Mutsuz Alfa Kuşağına: Ayakkabı Modellerine Göre Erkek Tiplerini Anlattı

Almanyalı Gurbetçiden Mutsuz Alfa Kuşağına: Ayakkabı Modellerine Göre Erkek Tiplerini Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 23:49

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@byferitunsal adlı Instagram hesabından içerikler üreten kullanıcı, ayakkabı modellerine göre hangi erkeklerin tercih ettiğini anlattığı videosuyla 3 milyonu aşkın izlenme aldı. Adamın tespitleri karşısında izleyiciler yorumlarda buluştu.

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Örneğin içerik üreticisi bu model için gurbetçilerin tercih ettiğini dile getirmişti.

Örneğin içerik üreticisi bu model için gurbetçilerin tercih ettiğini dile getirmişti.

Alfa kuşağından, emekli albaya, enflasyon karşısında maaşı eriyen memurdan, müteahhit çocuğuna kadar birçok örnek vardı.

Alfa kuşağından, emekli albaya, enflasyon karşısında maaşı eriyen memurdan, müteahhit çocuğuna kadar birçok örnek vardı.

İşte detaylar 👇

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