Karşılaştığı Herhangi Bir Kişiye Ödünç Analog Fotoğraf Makinesi Veren İçerik Üreticisi Beğenileri Topladı

@lifeonfilm.27 adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi, karşılaştığı kişilere analog fotoğraf makinesi vererek güzel anlarını fotoğraflamalarını, makinelerin filmi bitinceyse kendisine yeniden kargolamalarını istiyor. Bu içerik serisiyle epey gündemde olan kullanıcının bir videosuna gelin birlikte bakalım.