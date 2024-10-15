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Karşılaştığı Herhangi Bir Kişiye Ödünç Analog Fotoğraf Makinesi Veren İçerik Üreticisi Beğenileri Topladı

Karşılaştığı Herhangi Bir Kişiye Ödünç Analog Fotoğraf Makinesi Veren İçerik Üreticisi Beğenileri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 20:41

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@lifeonfilm.27 adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi, karşılaştığı kişilere analog fotoğraf makinesi vererek güzel anlarını fotoğraflamalarını, makinelerin filmi bitinceyse kendisine yeniden kargolamalarını istiyor. Bu içerik serisiyle epey gündemde olan kullanıcının bir videosuna gelin birlikte bakalım.

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Bu videosunda ise analog makinenin sahibi olacak şanslı kişi seyahate çıkacak biriydi.

Bu videosunda ise analog makinenin sahibi olacak şanslı kişi seyahate çıkacak biriydi.

Alpler’e giden kişi tatilini bu güzel makine ve içerik sayesinde ölümsüzleştirmiş oldu.

Alpler’e giden kişi tatilini bu güzel makine ve içerik sayesinde ölümsüzleştirmiş oldu.

İşte detaylar 👇

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