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Erzurum’daki Gizemli Yol Yine İlgilerin Odağı Oldu: Arabalar Kendi Kendilerine Nasıl Rampa Çıkıyor?

Erzurum’daki Gizemli Yol Yine İlgilerin Odağı Oldu: Arabalar Kendi Kendilerine Nasıl Rampa Çıkıyor?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 19:46

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Erzurum’un gizemli yolu yıllardan beri popülerliğini korumaya devam ediyor. Yolu düşenler muhakkak araçlarının rampayı çıkıp çıkmayacağını deniyor. @teengineerr adlı içerik üreticisi de arkadaşlarıyla anlatılanların gerçek olup olmadığını denediği anları paylaştı.

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Araçların rampada kendi kendine çıktığı bu yol için kimileri Abdurrahman Gazi'nin türbesine giden yol olduğu için Abdurrahman Gazi'nin kerameti diyor.

Araçların rampada kendi kendine çıktığı bu yol için kimileri Abdurrahman Gazi'nin türbesine giden yol olduğu için Abdurrahman Gazi'nin kerameti diyor.

Bilim insanları ise yolun rampa olmadığını ve göz yanılması olduğunu dile getiriyor.

Bilim insanları ise yolun rampa olmadığını ve göz yanılması olduğunu dile getiriyor.

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