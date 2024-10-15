Erzurum’daki Gizemli Yol Yine İlgilerin Odağı Oldu: Arabalar Kendi Kendilerine Nasıl Rampa Çıkıyor?

Erzurum’un gizemli yolu yıllardan beri popülerliğini korumaya devam ediyor. Yolu düşenler muhakkak araçlarının rampayı çıkıp çıkmayacağını deniyor. @teengineerr adlı içerik üreticisi de arkadaşlarıyla anlatılanların gerçek olup olmadığını denediği anları paylaştı.
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Araçların rampada kendi kendine çıktığı bu yol için kimileri Abdurrahman Gazi'nin türbesine giden yol olduğu için Abdurrahman Gazi'nin kerameti diyor.
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Bilim insanları ise yolun rampa olmadığını ve göz yanılması olduğunu dile getiriyor.
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