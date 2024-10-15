Taylor Swift’in Klibindeki Pastayı Yaptıran Kadın Neredeyse Tüm Mekanı Kırmızıya Boyayacaktı

Taylor Swift’in Blank Space adlı viral şarkısının klibinde yer alan kalpli pasta son zamanların sıkça tercih edilen pasta modellerinden. Şarkı 9 yıl öncesine ait olsa da şimdilerde moda olan kalp şeklindeki pastanın olayı, ortasına bıçak saplandığında kırmızı bir boya fışkırtması.