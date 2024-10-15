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Taylor Swift’in Klibindeki Pastayı Yaptıran Kadın Neredeyse Tüm Mekanı Kırmızıya Boyayacaktı

Taylor Swift’in Klibindeki Pastayı Yaptıran Kadın Neredeyse Tüm Mekanı Kırmızıya Boyayacaktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 17:34

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Taylor Swift’in Blank Space adlı viral şarkısının klibinde yer alan kalpli pasta son zamanların sıkça tercih edilen pasta modellerinden. Şarkı 9 yıl öncesine ait olsa da şimdilerde moda olan kalp şeklindeki pastanın olayı, ortasına bıçak saplandığında kırmızı bir boya fışkırtması.

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Tabii bunu hakkıyla yapabilmek pek de kolay değil. Bu sebeple TikTok’ta bu pastayı yaptırıp da istediği sonucu alamayanları da görüyoruz.

Tabii bunu hakkıyla yapabilmek pek de kolay değil. Bu sebeple TikTok’ta bu pastayı yaptırıp da istediği sonucu alamayanları da görüyoruz.

Ancak @selidemis adlı kullanıcı pastayı nereye yaptırdıysa herkesin eline sağlık demeyi ihmal etmemek gerek. Çünkü doğum günü kızı bıçağı batırır batırmaz ortalık adeta kan gölüne döndü desek yeridir.

Ancak @selidemis adlı kullanıcı pastayı nereye yaptırdıysa herkesin eline sağlık demeyi ihmal etmemek gerek. Çünkü doğum günü kızı bıçağı batırır batırmaz ortalık adeta kan gölüne döndü desek yeridir.

İşte o anlar 👇

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