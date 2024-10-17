Kız İsteme Töreninde Gelinden Damada Ters Köşe: Tuzlu Kahve Yerine Tuzlu Su Adeta Kusturdu

Kız isteme törenlerinin olmazsa olmazı biliyorsunuz ki tuzlu kahveler. Ancak artık tuzlu kahve yerine yaratıcılığını konuşturup alkol, karabiber, pul biber kullananları ya da kahve yerine suya tuz atanları görüyoruz. @03.02.2023_ kullanıcı isimli TikTok hesabından isteme törenini paylaşan bir gelin de kısa sürede viral oldu.
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Damat tuzlu kahve içeceğini düşünürken aslında tuz sudaydı.
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Kahvenin ardından suyu içen damat dayanamayıp hepsini püskürtünce ise komik anlar yaşandı.
İşte o anlar 👇
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