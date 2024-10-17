Görüş Bildir
Haberler
Video
Kız İsteme Töreninde Gelinden Damada Ters Köşe: Tuzlu Kahve Yerine Tuzlu Su Adeta Kusturdu

Kız İsteme Töreninde Gelinden Damada Ters Köşe: Tuzlu Kahve Yerine Tuzlu Su Adeta Kusturdu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 19:31

İçerik Devam Ediyor

Kız isteme törenlerinin olmazsa olmazı biliyorsunuz ki tuzlu kahveler. Ancak artık tuzlu kahve yerine yaratıcılığını konuşturup alkol, karabiber, pul biber kullananları ya da kahve yerine suya tuz atanları görüyoruz. @03.02.2023_ kullanıcı isimli TikTok hesabından isteme törenini paylaşan bir gelin de kısa sürede viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Damat tuzlu kahve içeceğini düşünürken aslında tuz sudaydı.

Damat tuzlu kahve içeceğini düşünürken aslında tuz sudaydı.

Kahvenin ardından suyu içen damat dayanamayıp hepsini püskürtünce ise komik anlar yaşandı.

Kahvenin ardından suyu içen damat dayanamayıp hepsini püskürtünce ise komik anlar yaşandı.

İşte o anlar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın