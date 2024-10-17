Hindistan Sokak Lezzetlerinde Bugün: ‘Kol Böreğinin’ Hakkını Veren Abla

Hindistan sokak lezzetlerine dair daha neler görebiliriz derken her geçen gün midemizin sınırlarını zorlayacak başka bir şey görüyoruz. Şimdiyse koluyla incecik yufka yapan bir ablamız gündemde.
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Hijyenden bihaber şekilde hamuru hazırlayan ablamız inceliği sağlayabilmek için kolunu kullanıyor.
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Kolunu dirseğine kadar hamura bulayan ablamız pişirdikten sonra ise bir güzel servis ediyor.
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