Farah Zeynep Abdullah'ın Halkın Neden Ünlülerden Medet Umduğuna Dair Acı Konuşması MAM'da Alkış Topladı!
Farah Zeynep Abdullah'ın Halkın Neden Ünlülerden Medet Umduğuna Dair Acı Konuşması MAM'da Alkış Topladı!
Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon (MAM), gündeme dair konuları ele almaya devam ediyor. Son dönemde artan kadın cinayetlerinin ardından 6284 Özel Bölüm yapılan MAM'da Farah Zeynep Abdullah, halkın toplumsal konularda neden ünlülerden medet umduğunu acı bir dille açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon (MAM), toplumsal konulara değinmeye devam ediyor. Bu kez de Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vahşice katledilmesinin ardından artan kadın cinayetleri sebebiyle programda 6284 Özel Bölüm yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci, avukat, psikolog, sosyolog ve daha pek çok uzmanın konuk olduğu programda ünlü isimler de yer aldı.
Programın sonunda kendisine söz hakkı verilen Farah Zeynep Abdullah, oldukça acı bir konuşmayla halkın neden ünlülerden medet umduğunu açıkladı.
Magazin Burada muhabiri Samet Aday'a "Neden kadın muhabir yok?" sorusunu sorduktan sonra aldığı cevapla üzücü bir durumu açıkladı.
"O kadar fakirleştik ki, herkes ne buluyorsa onu yapmaya çalışıyor." diyen Farah Zeynep Abdullah, magazin programlarında erkeklerin ya da erkekçi tavırların ünlüleri ayrıştırdığını dile getirdi. Bunun nedeni olarak ise "Birilerini halka düşman yapmak gerekiyor." şeklinde belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Birilerine bakın onlar ne güzel yaşıyor, siz daha kötüsünüz! Çünkü orta sınıf da kayboldu ya şu an, dolayısıyla insanlar sürekli bir ünlülerden medet umuyor." diyen Abdullah sözlerine şu şekilde devam etti:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz bu konuşma hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın