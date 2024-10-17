Farah Zeynep Abdullah'ın Halkın Neden Ünlülerden Medet Umduğuna Dair Acı Konuşması MAM'da Alkış Topladı!

'Ben şöyle görüyorum: O kadar bizi temsil eden, halkı temsil eden insanlar ortada yok ki 'Bari ünlüler temsil etsin, çünkü onların sesi duyuluyor' diyorlar. Aslında el ele tutuşmak istiyorlar, insanlar 'Elimizden tutun' demek istiyorlar. Atıyorum '6 milyon takipçin var, konuş, benim yerime de konuş!' demek istiyorlar. İnsanlar o kadar çaresiz bir durumda ki, nereden ne kadar yardım gelirse onu istiyorlar ve göremeyince de hırçınlaşıyorlar. Aslında bu kadar basit. Yoksa kimseyi bence kişisel bir linçleme söz konusu değil.'