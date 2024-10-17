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Farah Zeynep Abdullah'ın Halkın Neden Ünlülerden Medet Umduğuna Dair Acı Konuşması MAM'da Alkış Topladı!

Farah Zeynep Abdullah'ın Halkın Neden Ünlülerden Medet Umduğuna Dair Acı Konuşması MAM'da Alkış Topladı!

farah zeynep abdullah
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 11:28

Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon (MAM), gündeme dair konuları ele almaya devam ediyor. Son dönemde artan kadın cinayetlerinin ardından 6284 Özel Bölüm yapılan MAM'da Farah Zeynep Abdullah, halkın toplumsal konularda neden ünlülerden medet umduğunu acı bir dille açıkladı.

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Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon (MAM), toplumsal konulara değinmeye devam ediyor. Bu kez de Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vahşice katledilmesinin ardından artan kadın cinayetleri sebebiyle programda 6284 Özel Bölüm yapıldı.

Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon (MAM), toplumsal konulara değinmeye devam ediyor. Bu kez de Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vahşice katledilmesinin ardından artan kadın cinayetleri sebebiyle programda 6284 Özel Bölüm yapıldı.

Gazeteci, avukat, psikolog, sosyolog ve daha pek çok uzmanın konuk olduğu programda ünlü isimler de yer aldı.

Gazeteci, avukat, psikolog, sosyolog ve daha pek çok uzmanın konuk olduğu programda ünlü isimler de yer aldı.

Programın sonunda kendisine söz hakkı verilen Farah Zeynep Abdullah, oldukça acı bir konuşmayla halkın neden ünlülerden medet umduğunu açıkladı.

Programın sonunda kendisine söz hakkı verilen Farah Zeynep Abdullah, oldukça acı bir konuşmayla halkın neden ünlülerden medet umduğunu açıkladı.

Magazin Burada muhabiri Samet Aday'a "Neden kadın muhabir yok?" sorusunu sorduktan sonra aldığı cevapla üzücü bir durumu açıkladı.

Magazin Burada muhabiri Samet Aday'a "Neden kadın muhabir yok?" sorusunu sorduktan sonra aldığı cevapla üzücü bir durumu açıkladı.

"O kadar fakirleştik ki, herkes ne buluyorsa onu yapmaya çalışıyor." diyen Farah Zeynep Abdullah, magazin programlarında erkeklerin ya da erkekçi tavırların ünlüleri ayrıştırdığını dile getirdi. Bunun nedeni olarak ise "Birilerini halka düşman yapmak gerekiyor." şeklinde belirtti.

"O kadar fakirleştik ki, herkes ne buluyorsa onu yapmaya çalışıyor." diyen Farah Zeynep Abdullah, magazin programlarında erkeklerin ya da erkekçi tavırların ünlüleri ayrıştırdığını dile getirdi. Bunun nedeni olarak ise "Birilerini halka düşman yapmak gerekiyor." şeklinde belirtti.
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"Birilerine bakın onlar ne güzel yaşıyor, siz daha kötüsünüz! Çünkü orta sınıf da kayboldu ya şu an, dolayısıyla insanlar sürekli bir ünlülerden medet umuyor." diyen Abdullah sözlerine şu şekilde devam etti:

"Birilerine bakın onlar ne güzel yaşıyor, siz daha kötüsünüz! Çünkü orta sınıf da kayboldu ya şu an, dolayısıyla insanlar sürekli bir ünlülerden medet umuyor." diyen Abdullah sözlerine şu şekilde devam etti:

'Ben şöyle görüyorum: O kadar bizi temsil eden, halkı temsil eden insanlar ortada yok ki 'Bari ünlüler temsil etsin, çünkü onların sesi duyuluyor' diyorlar. Aslında el ele tutuşmak istiyorlar, insanlar 'Elimizden tutun' demek istiyorlar. Atıyorum '6 milyon takipçin var, konuş, benim yerime de konuş!' demek istiyorlar. İnsanlar o kadar çaresiz bir durumda ki, nereden ne kadar yardım gelirse onu istiyorlar ve göremeyince de hırçınlaşıyorlar. Aslında bu kadar basit. Yoksa kimseyi bence kişisel bir linçleme söz konusu değil.'

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