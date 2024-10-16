Avukat Hande Kuday'ın 'Manifesto' Niteliğindeki Konuşması MAM 6284 Özel Bölüm'e Damga Vurdu!
Avukat Hande Kuday'ın 'Manifesto' Niteliğindeki Konuşması MAM 6284 Özel Bölüm'e Damga Vurdu!
Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in 4 Ekim'de vahşice katledilmesinin ardından kadına şiddetin akılalmaz boyutlara geldiği gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik. Çünkü aramızdan ayrılan iki genç kadınla birlikte aslında can güvenliğimizin olmadığı konusu daha çok gündeme geldi. Ülkemizde 2024 yılının ilk 9 ayında 292 kadının öldürüldüğü gerçeğiyle karşı karşıya geldik.
Tam da gündemimiz buyken, Oğuzhan Uğur Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel Bölüm yaptı. Konukları arasında yer alan Avukat Hande Kuday, manifesto niteliğindeki konuşmasıyla programa damga vurdu.
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İkbal ve Ayşenur'un vahşice katledilmesinin ardından bir kez daha kadınların can güvenliğinin olmadığı gerçeğiyle yüzleştik. İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un tam uygulanmaması gibi sebeplerle ne yazık ki kadın ve çocukların can güvenliğini sağlayamaz duruma geldik.
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2024 yılının ilk 9 ayında 292 kadının öldürüldüğü gerçeğini göz önüne aldığımızda kanunun tam uygulanmamasının vahim sonuçlarıyla karşı karşıya kalıyoruz.
Oğuzhan Uğur, özellikle 6 Şubat depremlerinden ve seçim sürecinden sonra büyük bir başarı yakalayan Mevzular Açık Mikrofon programına tam da bu sebepten ötürü 6284 Özel Bölüm yapma kararı aldı.
Gazeteci Özlem Gürses, Mor Çatı Vakfı Gönüllüleri Avukat Perihan Meşeli, Uzman Psikolog Leyla Soydinç, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu kurucuları Gülsüm Kav, Fidan Ataselim, Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Kurucusu Saadet Özkan, Sebuka’nın kurucusu Avukat Aslı Karataş, Sosyolog Zeliha Bürtek, Hazal Kaya ve Ezgi Mola gibi isimlerin konuk olduğu programa Avukat Hande Kuday da katıldı.
Kuday, avukatı olarak Hazal Kaya'yı, ailesi ve yakınlarını tehdit ve taciz eden bir erkekle ilgili davanın sürecini 6284 sayılı Kanun sayesinde nasıl "korunarak" atlattıklarını anlattı.
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Bu olayla ilgili detayların anlatılmasının ardından Hande Kuday, adeta manifesto niteliğinde bir konuşma yaparak 6284 sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesi'nin önemini vurguladı.
"Biz 'Coğrafya kaderdir' diyoruz ama coğrafya çoğu zaman kadınlar için keder." diyen Hande Kuday, büyük alkış toplayan konuşmasında şu ifadelere yer verdi.
"Herkesin eşit olarak ulaşabileceği adalet araçlarıyla sağlanan bir adalet, hayat kurtarıyor. Sadece Hazal'ın Hazal Kaya olduğu için ulaştığı bir adaletten bahsetmiyorum."
"Biz feminizmi çok içi boş bir erkek düşmanlığı olarak biliyoruz, biliyorum. Aslında feminizmin derdi erkekler bile değil; feminizmin derdi erkeklik. Çünkü bu erkeklik kadınlara var olma mücadelesinde büyük bir zorluk, engel, bariyer çıkartıyor."
"10-11 diyorum çünkü bir kız çocuğunun tacizle tanışma yaşı, yani bilmiyorum benimki 10'du. Belki daha küçük de vardır, daha büyük de vardır. Biz o tacizle muhakkak tanışıyoruz."
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"Mesela ben sormak istiyorum buradaki erkek arkadaşlara, siz hiç taksiye bindiğinizde herhangi bir erkek arkadaşınıza canlı konumunuzu paylaşma refleksi geliştirdiniz mi hayatınızda?"
Kuday'ın manifesto niteliğindeki konuşması büyük beğeni topladı.
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