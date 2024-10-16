Avukat Hande Kuday'ın 'Manifesto' Niteliğindeki Konuşması MAM 6284 Özel Bölüm'e Damga Vurdu!

'Biz bu kederi yıkmak için çok sağlam yasal güvencelere sahiptik... Elimizden İstanbul Sözleşmesi alındı, geriye kalan 6284'ün de alınması için sürekli kulis yapılıyor. Ben bu çoğunluğu en çok burada önemsiyorum. Yani 'Ne yapabiliriz, çözüm ne?' diyoruz ya, şu an elimizdeki tek çözüm 6284 ve buna sahip çıkmak. Eğer bu gündemi yaratamazsak etki alanı olan herkes, bugün buradakiler ya da klavye delikanlılığı deniyor ama ben onu da çok önemsiyorum, çünkü gündemden düşürülmemesini, herkesin önemsemesini, bilmeyenin öğrenmesini sağladığı için, 6284'e birinci aşamada sahip çıkacağız, kurtaracağız; ikinci aşamada tam uygulanmasını sağlayacağız. Çünkü tam uygulanan bir 6284 hayat kurtarıyor.'