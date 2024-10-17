10 Yıllık Hostesten Business ve Ekonomik Sınıfta Uçan Yolcular Arasındaki Farklar
10 Yıllık Hostesten Business ve Ekonomik Sınıfta Uçan Yolcular Arasındaki Farklar
TikTok’ta 10 senelik kabin memuru ‘Bad Air Hostess’ isimli kullanıcı çektiği bir videoyla ekonomi sınıfı ve birinci sınıfta (Business class) uçan yolcuları karşılaştırdı.
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Ekonomi sınıf uçuşla birinci sınıf (business class) uçuş arasında hem fiyat hem de rahatlık anlamında pek çok fark bulunuyor.
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Business uçuşlarda daha fazla bagaj hakkı, yeme içme, daha geniş koltuklar açısından avantaj sağlıyor. Bunun yanı sıra ekonomi sınıfı uçuşlara göre de büyük bir ücret farkı oluyor.
10 senedir kabin memurluğu yapan bir kullanıcı TikTok hesabından Business sınıfta uçan ve ekonomi sınıfında yolculara dair gözlemlerini paylaştı.
‘Bad Air Hostess’ isimli kullanıcı, Business Class’ta uçan yolcuların neredeyse hiçbir şey yiyip içmediğini ancak ekonomide uçanların ise verilen her şeyi yediğini ve kendilerini tıka basa doyurduklarını anlattı.
Birinci sınıfta uçan varlıklı insanların zaten en iyi şampanya, ıstakoz ve havyara ulaşabildiğini söyleyen kullanıcı, bu nedenle kıtlık bilinciyle hareket etmediklerini dile getirdi.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz👇🏻
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