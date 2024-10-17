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"Mikrofeminist Hareketler": Bir Doktor Çalışma Hayatında Yaptığı Küçük Ama Önemli Detayları Paylaştı

"Mikrofeminist Hareketler": Bir Doktor Çalışma Hayatında Yaptığı Küçük Ama Önemli Detayları Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 14:15

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Dr. Tuba Güleç'i çiğ et ve sakatat yediği videoları ile hatırlıyor olabilirsiniz. Kendisi daha önce yediği çiğ göz, çiğ balık gibi yiyeceklerle epey gündem olmuştu. Tuba Güleç doktorluk görevine döndü ve bir süredir özelikle mesleğiyle ilgili faydalı bilgilerle insanları pek çok alnda aydınlatıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBCchL...
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Tuba Güleç, son dönemde yaşanan olayların ardından meslek hayatında yaptığı 'mikrofeminist' hareketleri paylaştı.

Tuba Güleç, son dönemde yaşanan olayların ardından meslek hayatında yaptığı 'mikrofeminist' hareketleri paylaştı.

Küçük detayların büyük etkiler yaratabileceğini belirten Güleç, pek çok kişiye de fikir verdi.

Küçük detayların büyük etkiler yaratabileceğini belirten Güleç, pek çok kişiye de fikir verdi.

İşte o video;

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