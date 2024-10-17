17 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
17 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; taze aşıklar Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı geçtiğimiz akşam ilk kez el ele görüntülendi.
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2. Sosyal medya hesabına hayatını taşıdığı gibi aşklarını da taşıyan Şeyma Subaşı geçtiğimiz haftalarda gönlünü Brezilyalı bir modele kaptırmıştı. Kısa sürede paylaşımlara başlayan Subaşı'nın yatak görseli de olay olmuştu! Şeyma'nın bu hamlesinin ardından Marlon'dan da bir yatak paylaşımı geldi.
3. Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçtiğimiz akşam kızıyla ilgili sevenlerini üzen bir açıklamada bulunmuştu. "İş korkunç boyutlara ulaştı" diyen Akyürek, psikolojik rahatsızlığı olduğunu söylediği kızından korktuğu için kendisini odasına kilitlemişti. Ünlü sanatçının kızı Melek Bal'dan kelepçeli bir paylaşım geldi.
4. Son dönemde atlara olan ilgisiyle dikkat çeken Danla Bilic talihsiz bir kaza yaşadı. Bilic o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
5. Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Demet Akalın'ın kızı Hira'nın ters takla atarken talihsiz bir kaza geçirdi. İddialara göre, Hira iki el bileğini birden kırdı.
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6. Tahliye edildikten sonra eski şatafatlı hayatına kısa sürede dönen Bahar Candan, ablası Nihal Candan hakkındaki ihanet iddialarıyla ortalığı kasıp kavurdu. Takipçilerine "N'oluyor?" diye sorgulatan Bahar Candan bu kez de fena bir göndermeyle ablanın fotoğrafını paylaştı.
7. Yeni filmi Gelin Takımı'nın galasında görüntülenen Nilperi Şahinkaya, Emre Yusufi'yle bir türlü netleşmeyen ayrılık meselesine boyut atlattığı bir açıklamada bulundu. Kendi "icadı" kademeli ayrılığı tanıtan Şahinkaya, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
8. Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik, evinde ölü bulundu.
9. Geçtiğimiz dakikalarda Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı, Seksenler'in Niyazi'si Vural Çelik'in vefat ettiği öğrenildi. Efsane oyuncunun iki gün önce hastanede olduğu son paylaşımıyla ortaya çıktı.
10. Geçtiğimiz dakikalarda efsane karakterlerle hafızamıza kazınan oyuncu Vural Çelik'ten acı haber geldi. Vefat sebebine dair ilk açıklamayı menajeri yaptı.
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11. Geçtiğimiz saatlerde vefat haberini aldığımız efsane oyuncu Vural Çelik'in ölmeden bir gün önce markette kameraya yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.
12. Sosyal medyada Ebru Gündeş'e ikizi gibi benzeyen tesettürlü gelin damga vurdu! X ahalisi bu benzerliği bulmuşken fırsatını da kaçırmadı tabii😂
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