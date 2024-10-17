Son Zamanlarda Atlara Olan Düşkünlüğüyle Dikkat Çeken Danla Bilic'in Başına Talihsiz Bir Kaza Geldi
Son Zamanlarda Atlara Olan Düşkünlüğüyle Dikkat Çeken Danla Bilic'in Başına Talihsiz Bir Kaza Geldi
Son dönemde atlara olan ilgisiyle dikkat çeken Danla Bilic talihsiz bir kaza yaşadı. Bilic o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettiren, açıklamlarıyla gündemden düşmeyen Danla Bilic günümüzün en çok dikkat çeken fenomenlerinden biri.
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Son olarak Doğan Alemdar'la yaşadığı kısa süren ilişkisiyle adından bahsettiren Bilic aşk hayatıyla da sık konuştuğumuz bir isim.
Son zamanlarda atlara olan düşkünlüğü ile adından bahsettiren ve paylaşımlarında da sık sık atlarına yer veren Danla Bilic'in başına talihsiz bir olay geldi.
Bilic ata bindiği sırada kendini bir anda yerde buldu. Fenomen o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o anlar👇
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