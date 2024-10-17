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Bir Yatak Paylaşımı da Brezilyalı Beyefendiden: Sadece Şeyma Subaşı Değil Marlon da Aşkta Kayboldu!

Bir Yatak Paylaşımı da Brezilyalı Beyefendiden: Sadece Şeyma Subaşı Değil Marlon da Aşkta Kayboldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 12:15

Sosyal medya hesabına hayatını taşıdığı gibi aşklarını da taşıyan Şeyma Subaşı geçtiğimiz haftalarda gönlünü Brezilyalı bir modele kaptırmıştı. Kısa sürede paylaşımlara başlayan Subaşı'nın yatak görseli de olay olmuştu! Şeyma'nın bu hamlesinin ardından Marlon'dan da bir yatak paylaşımı geldi.

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Şeyma Subaşı, son dönemde sosyal medya paylaşımları ve katıldığı etkinliklerle dikkat çeken, hayatının her detayını hesabında detaylıca gösteren isimlerden birisi.

Şeyma Subaşı, son dönemde sosyal medya paylaşımları ve katıldığı etkinliklerle dikkat çeken, hayatının her detayını hesabında detaylıca gösteren isimlerden birisi.

Her yeni ilişkisini doruklarına kadar yaşayan Subaşı aşk hayatındaki gelişmeleri de zaman zaman paylaşıyor.

Her yeni ilişkisini doruklarına kadar yaşayan Subaşı aşk hayatındaki gelişmeleri de zaman zaman paylaşıyor.

Son olarak gönlünü Brezilyalı bir modele kaptıran Şeyma Subaşı bu pozu paylaşmasıyla birlikte gündeme bomba gibi oturmuştu.

Son olarak gönlünü Brezilyalı bir modele kaptıran Şeyma Subaşı bu pozu paylaşmasıyla birlikte gündeme bomba gibi oturmuştu.

Detaylar için sizi şöyle alalım👇

Haberlerin gün yüzüne çıkmasıyla Subaşı, Brezilyalı sevgilisini etiketleyerek paylaştığı yatak fotoğrafıyla dikkat çekmişti.

Haberlerin gün yüzüne çıkmasıyla Subaşı, Brezilyalı sevgilisini etiketleyerek paylaştığı yatak fotoğrafıyla dikkat çekmişti.

Bir yatak paylaşımı da hızını alamayan Marlon'dan geldi! Model fotoğrafın üstüne “Yatak, bedenlerin aşk hikayelerini resmettikleri bir tuvale dönüşüyor ve geride silinmez bir tutku izi bırakıyor.” notunu düştü.

Bir yatak paylaşımı da hızını alamayan Marlon'dan geldi! Model fotoğrafın üstüne “Yatak, bedenlerin aşk hikayelerini resmettikleri bir tuvale dönüşüyor ve geride silinmez bir tutku izi bırakıyor.” notunu düştü.

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