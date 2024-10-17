17 Ekim Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
17 Ekim Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 17 Ekim Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Bursa'da özel çocuklara eğitim veren okulda down sendromlu bir öğrencinin koli bandıyla ağzının kapalı olduğu anlar sosyal medyada hızla yayılınca Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.
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Geçtiğimiz saatlerde vefat haberini aldığımız efsane oyuncu Vural Çelik'in ölmeden bir gün önce markette kameraya yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu Vural Çelik'in vefat haberinin ardından Seksenler dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Ceyhun Fersoy'dan duygusal veda paylaşımı geldi.
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik, evinde ölü bulundu.
2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmasının akabinde Daron Acemoğlu'na sosyal medyadan tebrikler yağmıştı. Acemoğlu, resmi Twitter (X) hesabından ödül açıklamasında bulundu. Herkese 'minnettar olduğunu' dile getirdi.
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Geçtiğimiz dakikalarda efsane karakterlerle hafızamıza kazınan oyuncu Vural Çelik'ten acı haber geldi. Vefat sebebine dair ilk açıklamayı menajeri yaptı.
Bazen aklımızdaki kişiyle ütopik bir ilişki dinamiğinde olmak isteriz. Twitter'daki (X) kullanıcılar da akıllarındaki kişiyle nasıl bir ilişki içerisinde olmak istediklerini görsellerle ve videolarla anlatarak hem hüzünlendirdiler hem yumuşacık ettiler.
Avrupa Yakası'nda oynadığı Kubilay karakteriyle akıllara kazınan başarılı oyuncu Vural Çelik'ten acı haber geldi. Oyuncunun daha önce de kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Sevenleri Avrupa Yakası'ndaki falcı sahnesini paylaşarak derin üzüntü yaşattı.
2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 26,7 artacak. 2024 yılında 10 lira 10 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti 1 Ocak 2025'ten itibaren 12 lira 80 kuruşa yükselecek.
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in ani vefatı herkesi şoke etti. Ölüm haberinin ardından Avrupa Yakası'ndan rol arkadaşı Gülse Birsel'den ilk paylaşım geldi.
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Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcusu Ryan Kent ile yolların ayrıldığını duyurdu. Uzun zamandır forma şansı bulamayan Kent'in gidişi Fenerbahçeliler tarafından coşkuyla karşılandı.
Geçtiğimiz dakikalarda Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı, Seksenler'in Niyazi'si Vural Çelik'in vefat ettiği öğrenildi. Efsane oyuncunun iki gün önce hastanede olduğu son paylaşımıyla ortaya çıktı.
Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı en iyi genç futbolcuya verilen Golden Boy (Altın Çocuk) ödülü için finale kalan isimler açıklandı. Milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy 2024 finalistleri arasında yer aldı.
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