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Fenerbahçeli Taraftarlara Müjde: Fenerbahçe, Ryan Kent'in Sözleşmesini Karşılıklı Anlaşarak Feshetti!

Fenerbahçeli Taraftarlara Müjde: Fenerbahçe, Ryan Kent'in Sözleşmesini Karşılıklı Anlaşarak Feshetti!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
17.10.2024 - 22:45

Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcusu Ryan Kent ile yolların ayrıldığını duyurdu. Uzun zamandır forma şansı bulamayan Kent'in gidişi Fenerbahçeliler tarafından coşkuyla karşılandı.

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İngiliz futbolcu Ryan Kent, 12 Haziran 2023 tarihinde Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

İngiliz futbolcu Ryan Kent, 12 Haziran 2023 tarihinde Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

İsmail Kartal döneminde forma giydiği maçlarda bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen Kent, hızla gözden düşmüştü.

İsmail Kartal döneminde forma giydiği maçlarda bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen Kent, hızla gözden düşmüştü.

Forma giydiği maçlarda bekleneni veremeyen Kent kulüp tarafından gönderilmek istenmiş, hatta Lazio gibi kulüpler kendisine talip olmuştu. Fakat Kent, hiçbir teklifi kabul etmeyip kenarda beklemeyi tercih etmişti.

Forma giydiği maçlarda bekleneni veremeyen Kent kulüp tarafından gönderilmek istenmiş, hatta Lazio gibi kulüpler kendisine talip olmuştu. Fakat Kent, hiçbir teklifi kabul etmeyip kenarda beklemeyi tercih etmişti.

Mourinho'nun gelişiyle Kent'in akıbeti merakla beklenirken, 27 yaşındaki futbolcu yine yeterince süre bulamadı ve Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramadı.

Mourinho'nun gelişiyle Kent'in akıbeti merakla beklenirken, 27 yaşındaki futbolcu yine yeterince süre bulamadı ve Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramadı.

Fenerbahçe ile sadece 19 resmi maça çıkan Ryan Kent, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe ile sadece 19 resmi maça çıkan Ryan Kent, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
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Sonunda beklenen oldu ve Fenerbahçe, resmi X hesabından yaptığı açıklamayla Kent ile yolların ayrıldığını duyurdu👇

Haberi duyan Fenerbahçeli taraftarlar ise derin bir ''oh'' çekti👇

Haberi duyan Fenerbahçeli taraftarlar ise derin bir ''oh'' çekti👇
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