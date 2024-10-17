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Özel Eğitim Okulunda Skandal Görüntü: Down Sendromlu Öğrencinin Ağzını Koli Bandıyla Kapattılar

Özel Eğitim Okulunda Skandal Görüntü: Down Sendromlu Öğrencinin Ağzını Koli Bandıyla Kapattılar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
17.10.2024 - 23:55

Bursa'da özel çocuklara eğitim veren okulda down sendromlu bir öğrencinin koli bandıyla ağzının kapalı olduğu anlar sosyal medyada hızla yayılınca Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

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Merkez Yıldırım ilçesindeki bir özel eğitim uygulama okulunda 4 yıldır eğitim gören K.N.'nin ağzı, koli bandı ile kapalı şekilde fotoğrafı çekildi.

Merkez Yıldırım ilçesindeki bir özel eğitim uygulama okulunda 4 yıldır eğitim gören K.N.'nin ağzı, koli bandı ile kapalı şekilde fotoğrafı çekildi.

Soysal medyada yayınlanan 18 yaşındaki down sendromlu öğrencinin fotoğrafına birçok kişi tepki gösterirken, Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise 'Konuyu geniş kapsamlı olarak inceliyoruz. Yaptığımız ön araştırmada bu öğrencimizin sınıfında 3 öğretmen bulunuyor. Öğrenci, sınıfta oyun amacıyla bu tür davranışları sürekli yapıyor. Öğretmenler ise gidermeye çalışıyor. O fotoğraf da öğrencinin ağzını bantladığı sırada çekilmiş olabilir. Müdürlüğümüz konuya ilişkin çok yönlü olarak inceleme başlattı' ifadelerini kullandı.

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gamzeeee

yaparken hiç mi vidanınız sızlamadı vicdansizlar😠😠

gur.ebrar34

Nuh peygamber gemisine hayvanları boşuna doldurmamış...

can oz

fotoğrafı görünce ben de kendi bantlamış olabilir diye düşündüm. down sendromlu kişiler çok temiz kalpli, kötülük düşünmeyen ve tabiri caizse sürekli çocuk k... Devamını Gör