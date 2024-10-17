Özel Eğitim Okulunda Skandal Görüntü: Down Sendromlu Öğrencinin Ağzını Koli Bandıyla Kapattılar
Özel Eğitim Okulunda Skandal Görüntü: Down Sendromlu Öğrencinin Ağzını Koli Bandıyla Kapattılar
Bursa'da özel çocuklara eğitim veren okulda down sendromlu bir öğrencinin koli bandıyla ağzının kapalı olduğu anlar sosyal medyada hızla yayılınca Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.
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Merkez Yıldırım ilçesindeki bir özel eğitim uygulama okulunda 4 yıldır eğitim gören K.N.'nin ağzı, koli bandı ile kapalı şekilde fotoğrafı çekildi.
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yaparken hiç mi vidanınız sızlamadı vicdansizlar😠😠
Nuh peygamber gemisine hayvanları boşuna doldurmamış...
fotoğrafı görünce ben de kendi bantlamış olabilir diye düşündüm. down sendromlu kişiler çok temiz kalpli, kötülük düşünmeyen ve tabiri caizse sürekli çocuk k... Devamını Gör