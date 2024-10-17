Görüş Bildir
Haberler
Video
İzmir'de Akıllara Durgunluk Veren Olay: "Dur" İhtarına Uymadı, Polisi Kaputta Götürdü

İzmir'de Akıllara Durgunluk Veren Olay: "Dur" İhtarına Uymadı, Polisi Kaputta Götürdü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.10.2024 - 15:01

İçerik Devam Ediyor

İzmir'de 'Dur' ihtarına uymayan bir sürücü, kendisini durdurmak isteyen polisi aracın kaputuna alarak metrelerce sürükledi. Olay anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İzmir'in Ödemiş ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, kaputuna aldığı polis memuruyla metrelerce ilerledi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, kaputuna aldığı polis memuruyla metrelerce ilerledi.

Polisi 4 sokak ileriye götüren sürücünün önü takviye kipleri tarafından kesildi. Olay anı çevredeki binaların güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisi 4 sokak ileriye götüren sürücünün önü takviye kipleri tarafından kesildi. Olay anı çevredeki binaların güvenlik kamerasına yansıdı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın