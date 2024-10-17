İzmir'de Akıllara Durgunluk Veren Olay: "Dur" İhtarına Uymadı, Polisi Kaputta Götürdü

İzmir'de 'Dur' ihtarına uymayan bir sürücü, kendisini durdurmak isteyen polisi aracın kaputuna alarak metrelerce sürükledi. Olay anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, kaputuna aldığı polis memuruyla metrelerce ilerledi.
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Polisi 4 sokak ileriye götüren sürücünün önü takviye kipleri tarafından kesildi. Olay anı çevredeki binaların güvenlik kamerasına yansıdı.
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