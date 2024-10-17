İzmir'de Akıllara Durgunluk Veren Olay: "Dur" İhtarına Uymadı, Polisi Kaputta Götürdü

İzmir'de Gece Saatlerinde Mezarlığa Giren Gençlerden Büyük Saygısızlık! "Kim Attı Onu, Cinler Uyanacak Şimdi"

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"Ateş Bulunalı Çok Oldu": İlkel İnsanlar Gibi Yaşayan Bir Genç Gün İçinde Yediklerini Paylaştı