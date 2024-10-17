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Gülse Birsel'in Vural Çelik'e Veda Paylaşımından Tanyeli'nin Ekran Müjdesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Gülse Birsel'in Vural Çelik'e Veda Paylaşımından Tanyeli'nin Ekran Müjdesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
18.10.2024 - 00:31

17 Ekim Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Ünlü oyuncu Vural Çelik'in vefat haberinin ardından Seksenler dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Ceyhun Fersoy'dan duygusal veda paylaşımı geldi.

1. Ünlü oyuncu Vural Çelik'in vefat haberinin ardından Seksenler dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Ceyhun Fersoy'dan duygusal veda paylaşımı geldi.

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2. Avrupa Yakası'nda oynadığı Kubilay karakteriyle akıllara kazınan başarılı oyuncu Vural Çelik'ten acı haber geldi. Oyuncunun daha önce de kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Sevenleri Avrupa Yakası'ndaki falcı sahnesini paylaşarak derin üzüntü yaşattı.

2. Avrupa Yakası'nda oynadığı Kubilay karakteriyle akıllara kazınan başarılı oyuncu Vural Çelik'ten acı haber geldi. Oyuncunun daha önce de kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Sevenleri Avrupa Yakası'ndaki falcı sahnesini paylaşarak derin üzüntü yaşattı.

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3. Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in ani vefatı herkesi şoke etti. Ölüm haberinin ardından Avrupa Yakası'ndan rol arkadaşı Gülse Birsel'den ilk paylaşım geldi.

3. Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in ani vefatı herkesi şoke etti. Ölüm haberinin ardından Avrupa Yakası'ndan rol arkadaşı Gülse Birsel'den ilk paylaşım geldi.

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4. Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in vefat haberiyle şok olduk. Evinde ölü bulunan ünlü oyuncuyu Avrupa Yakası'ndaki unutulmaz sahnesi ile tanımıştık.

4. Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in vefat haberiyle şok olduk. Evinde ölü bulunan ünlü oyuncuyu Avrupa Yakası'ndaki unutulmaz sahnesi ile tanımıştık.

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5. Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli'den müjdeli haber geldi. Yakın arkadaşı Emel Müftüoğlu, ziyaretinden bir fotoğraf paylaşarak Tanyeli'nin yakında ekranlara döneceğini duyurdu.

5. Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli'den müjdeli haber geldi. Yakın arkadaşı Emel Müftüoğlu, ziyaretinden bir fotoğraf paylaşarak Tanyeli'nin yakında ekranlara döneceğini duyurdu.

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6. Efsane program Evim Şahane'yle hayatımıza giren mimar Selim Yuhay, Eser Yenenler'in programına katıldı. Şimdiye kadar yaptığı en sıra dışı tasarımı açıklayan Selim Bey, yine şaşırttı.

6. Efsane program Evim Şahane'yle hayatımıza giren mimar Selim Yuhay, Eser Yenenler'in programına katıldı. Şimdiye kadar yaptığı en sıra dışı tasarımı açıklayan Selim Bey, yine şaşırttı.

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7. MasterChef Türkiye yeni sezon yarışmacısı Onur, X hesabından yaptığı paylaşımda kendi kendini tebrik etti. Onur, rekor kırdığını söyleyerek "MasterChef Türkiye'ye adımı yazdırdım!" dedi.

7. MasterChef Türkiye yeni sezon yarışmacısı Onur, X hesabından yaptığı paylaşımda kendi kendini tebrik etti. Onur, rekor kırdığını söyleyerek "MasterChef Türkiye'ye adımı yazdırdım!" dedi.

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8. Mevzular Açık Mikrofon (MAM) 6284 Özel Yayını'na Uzman Psikolog Leyla Soydinç'in konuşması damgasını vurdu. Dizilerdeki erkek şiddetine gönderme yapan psikoloğun açıklamaları herkese ders oldu.

8. Mevzular Açık Mikrofon (MAM) 6284 Özel Yayını'na Uzman Psikolog Leyla Soydinç'in konuşması damgasını vurdu. Dizilerdeki erkek şiddetine gönderme yapan psikoloğun açıklamaları herkese ders oldu.

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9. Kızıl Goncalar'da yeni sezon bomba gibi ilerlerken, geçtiğimiz hafta Mert Yazıcıoğlu'nun dublör kullandığı ortaya çıkmıştı. Sonunda dublörün hangi sahnede rol aldığı belli oldu!

9. Kızıl Goncalar'da yeni sezon bomba gibi ilerlerken, geçtiğimiz hafta Mert Yazıcıoğlu'nun dublör kullandığı ortaya çıkmıştı. Sonunda dublörün hangi sahnede rol aldığı belli oldu!

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10. Geçtiğimiz sezon yayına başlayan Taş Kağıt Makas, yeni sezona veda eden ilk dizilerden biri oldu. Dizinin final sahnesinde geçen 'unutmak' üzerine konuşma, finale damga vurdu.

10. Geçtiğimiz sezon yayına başlayan Taş Kağıt Makas, yeni sezona veda eden ilk dizilerden biri oldu. Dizinin final sahnesinde geçen 'unutmak' üzerine konuşma, finale damga vurdu.

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11. MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından biri olan ve önceki hafta elenen Ayşe, değişimiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Güzelliğine güzellik ekleyen Ayşe'nin değişimine gelin birlikte bakalım!

11. MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından biri olan ve önceki hafta elenen Ayşe, değişimiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Güzelliğine güzellik ekleyen Ayşe'nin değişimine gelin birlikte bakalım!

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12. MasterChef Türkiye'nin en iddialı yarışmacılarından Onur'un aşçılık mesleğine çok erken başladığını biliyoruz. Onur'un 17 yaşındayken bir gastronomi yarışmasındaki hali ise görenleri epey şaşırttı.

12. MasterChef Türkiye'nin en iddialı yarışmacılarından Onur'un aşçılık mesleğine çok erken başladığını biliyoruz. Onur'un 17 yaşındayken bir gastronomi yarışmasındaki hali ise görenleri epey şaşırttı.

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13. Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programına yine bir izleyici itirafı damga vurdu. Exxen'de yayınlanan programda sevgilisiyle açık ilişki yaşadığını açıklayan adamın sözleri şok etkisi yarattı.

13. Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programına yine bir izleyici itirafı damga vurdu. Exxen'de yayınlanan programda sevgilisiyle açık ilişki yaşadığını açıklayan adamın sözleri şok etkisi yarattı.

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14. Yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada beğeniyle izlenen Yalı Çapkını'nın Kazakistan'dan gelen izleyicisi yaptıklarıyla şoke etti. Dizinin çekildiği yalının önüne yatan kadın, güvenlik görevlisini çileden çıkardı.

14. Yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada beğeniyle izlenen Yalı Çapkını'nın Kazakistan'dan gelen izleyicisi yaptıklarıyla şoke etti. Dizinin çekildiği yalının önüne yatan kadın, güvenlik görevlisini çileden çıkardı.

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15. Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programına konuk olan uzman psikolog, kendisine gelen bir soru hakkında yaptığı yorumla herkesi şaşırttı.

15. Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programına konuk olan uzman psikolog, kendisine gelen bir soru hakkında yaptığı yorumla herkesi şaşırttı.

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16. Van'da üniversite okuyan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni tam 18 gün sonra bulunmuştu. Söz konusu ölüm hakkında araştırmalar devam ederken Kanal D'deki Neler Oluyor Hayatta programına konuk olan baba Nizamettin Kabaiş, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

16. Van'da üniversite okuyan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni tam 18 gün sonra bulunmuştu. Söz konusu ölüm hakkında araştırmalar devam ederken Kanal D'deki Neler Oluyor Hayatta programına konuk olan baba Nizamettin Kabaiş, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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17. atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümünde Müge Anlı resmen çileden çıktı. Kayıplara karışan eşini bulmak için Anlı'ya başvuran Zeynep Hanım kısa sürede eşine kavuşsa da kocası Yakup'un söylemlerine sinirlenen Anlı canlı yayında verdi veriştirdi.

17. atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümünde Müge Anlı resmen çileden çıktı. Kayıplara karışan eşini bulmak için Anlı'ya başvuran Zeynep Hanım kısa sürede eşine kavuşsa da kocası Yakup'un söylemlerine sinirlenen Anlı canlı yayında verdi veriştirdi.

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18. 'Deha' dizisinin oyuncusu Onur Saylak, X/Twitter'da televizyon programlarına çıkan konuşmacıları eleştirdi. Saylak'ın eleştirisine birbirinden destekleyici yorumlar geldi.

18. 'Deha' dizisinin oyuncusu Onur Saylak, X/Twitter'da televizyon programlarına çıkan konuşmacıları eleştirdi. Saylak'ın eleştirisine birbirinden destekleyici yorumlar geldi.

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19. Muhteşem Yüzyıl dizisi üzerinden ne kadar yıl geçse bile hâlâ izleniyor. Dizinin bugünkü fanları haliyle sosyal medyada karakterler hakkında konuşup tartışıyor. İşte onlardan biriyle karşınızdayız. X'te Cansu Dere'nin canlandırdığı Firuze karakteri hakkında bir tespit yapılmış. Gelin önce bu tespite, ardından gelen yorumlara birlikte bakalım.

19. Muhteşem Yüzyıl dizisi üzerinden ne kadar yıl geçse bile hâlâ izleniyor. Dizinin bugünkü fanları haliyle sosyal medyada karakterler hakkında konuşup tartışıyor. İşte onlardan biriyle karşınızdayız. X'te Cansu Dere'nin canlandırdığı Firuze karakteri hakkında bir tespit yapılmış. Gelin önce bu tespite, ardından gelen yorumlara birlikte bakalım.

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