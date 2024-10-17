Muhteşem Yüzyıl'da Bir Zamanlar Cansu Dere'nin Canlandırdığı O Karaktere Demediklerini Bırakmadılar

Muhteşem Yüzyıl dizisi üzerinden ne kadar yıl geçse bile hâlâ izleniyor. Dizinin bugünkü fanları haliyle sosyal medyada karakterler hakkında konuşup tartışıyor. İşte onlardan biriyle karşınızdayız. X'te Cansu Dere'nin canlandırdığı Firuze karakteri hakkında bir tespit yapılmış. Gelin önce bu tespite, ardından gelen yorumlara birlikte bakalım.