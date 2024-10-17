Muhteşem Yüzyıl'da Bir Zamanlar Cansu Dere'nin Canlandırdığı O Karaktere Demediklerini Bırakmadılar
Muhteşem Yüzyıl'da Bir Zamanlar Cansu Dere'nin Canlandırdığı O Karaktere Demediklerini Bırakmadılar
Muhteşem Yüzyıl dizisi üzerinden ne kadar yıl geçse bile hâlâ izleniyor. Dizinin bugünkü fanları haliyle sosyal medyada karakterler hakkında konuşup tartışıyor. İşte onlardan biriyle karşınızdayız. X'te Cansu Dere'nin canlandırdığı Firuze karakteri hakkında bir tespit yapılmış. Gelin önce bu tespite, ardından gelen yorumlara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sıkı bir Muhteşem Yüzyıl izleyicisiyseniz Cansu Dere'nin canlandırdığı Firuze Hatun karakterini hatırlayan vardır aranızda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asıl adı Hümeyra Hatun olan karakter, casus olarak Kanuni Sultan Süleyman'ın sarayına sızmıştı. Saraya geliş amacı da padişahı zehirlemekti.
2012 yılında Cansu Dere bu karakteri sadece 17 bölüm oynamıştı. 12 sene önce Firuze karakteri ne kadar tartışılıyordu bilemeyiz ama Muhteşem Yüzyıl'ın günümüzdeki sıkı fanları onu da sorgulamayı es geçmiyor.
X/Twitter'da @Jeann_Gr adlı bir kullanıcı, Firuze Hatun'un diziye olan katkısını sorgulayan bir paylaşım yaptı. Muhteşem Yüzyıl hayranlarından yorumlar gecikmedi tabii...
1.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2.
3.
4.
5.
6.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7.
8.
9.
10.
11.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın