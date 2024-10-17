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Muhteşem Yüzyıl'da Bir Zamanlar Cansu Dere'nin Canlandırdığı O Karaktere Demediklerini Bırakmadılar

Muhteşem Yüzyıl'da Bir Zamanlar Cansu Dere'nin Canlandırdığı O Karaktere Demediklerini Bırakmadılar

Muhteşem Yüzyıl yerli dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 14:21

Muhteşem Yüzyıl dizisi üzerinden ne kadar yıl geçse bile hâlâ izleniyor. Dizinin bugünkü fanları haliyle sosyal medyada karakterler hakkında konuşup tartışıyor. İşte onlardan biriyle karşınızdayız. X'te Cansu Dere'nin canlandırdığı Firuze karakteri hakkında bir tespit yapılmış. Gelin önce bu tespite, ardından gelen yorumlara birlikte bakalım.

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Sıkı bir Muhteşem Yüzyıl izleyicisiyseniz Cansu Dere'nin canlandırdığı Firuze Hatun karakterini hatırlayan vardır aranızda.

Sıkı bir Muhteşem Yüzyıl izleyicisiyseniz Cansu Dere'nin canlandırdığı Firuze Hatun karakterini hatırlayan vardır aranızda.

Asıl adı Hümeyra Hatun olan karakter, casus olarak Kanuni Sultan Süleyman'ın sarayına sızmıştı. Saraya geliş amacı da padişahı zehirlemekti.

Asıl adı Hümeyra Hatun olan karakter, casus olarak Kanuni Sultan Süleyman'ın sarayına sızmıştı. Saraya geliş amacı da padişahı zehirlemekti.

2012 yılında Cansu Dere bu karakteri sadece 17 bölüm oynamıştı. 12 sene önce Firuze karakteri ne kadar tartışılıyordu bilemeyiz ama Muhteşem Yüzyıl'ın günümüzdeki sıkı fanları onu da sorgulamayı es geçmiyor.

2012 yılında Cansu Dere bu karakteri sadece 17 bölüm oynamıştı. 12 sene önce Firuze karakteri ne kadar tartışılıyordu bilemeyiz ama Muhteşem Yüzyıl'ın günümüzdeki sıkı fanları onu da sorgulamayı es geçmiyor.

X/Twitter'da @Jeann_Gr adlı bir kullanıcı, Firuze Hatun'un diziye olan katkısını sorgulayan bir paylaşım yaptı. Muhteşem Yüzyıl hayranlarından yorumlar gecikmedi tabii...

X/Twitter'da @Jeann_Gr adlı bir kullanıcı, Firuze Hatun'un diziye olan katkısını sorgulayan bir paylaşım yaptı. Muhteşem Yüzyıl hayranlarından yorumlar gecikmedi tabii...
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