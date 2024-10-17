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Estetik İddiasıyla Gündeme Gelen MasterChef Ayşe'nin Eleme Sonrası Değişimi Dikkatlerden Kaçmadı!

Estetik İddiasıyla Gündeme Gelen MasterChef Ayşe'nin Eleme Sonrası Değişimi Dikkatlerden Kaçmadı!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 13:06

MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından biri olan ve önceki hafta elenen Ayşe, değişimiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Güzelliğine güzellik ekleyen Ayşe'nin değişimine gelin birlikte bakalım!

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Yarışmaya Afyonkarahisar'dan katılan Ayşe, tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirtmiş ve özellikle hayvanlarıyla yaptığı başvuru videosuyla gündem olmuştu.

Yarışmaya Afyonkarahisar'dan katılan Ayşe, tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirtmiş ve özellikle hayvanlarıyla yaptığı başvuru videosuyla gündem olmuştu.

Oldukça sempatik bulunan bu video sayesinde kısa sürede popüler olan Ayşe, yarışmadaki tavırları ve samimiyetiyle de çok sevilmişti.

Oldukça sempatik bulunan bu video sayesinde kısa sürede popüler olan Ayşe, yarışmadaki tavırları ve samimiyetiyle de çok sevilmişti.

Elenmesiyle herkesi bir hayli üzen yarışmacının değişimi akıllara estetik iddiasını getirmişti.

Elenmesiyle herkesi bir hayli üzen yarışmacının değişimi akıllara estetik iddiasını getirmişti.

Detaylar:

Ancak bu defa iddia olmaktan çıktı, Ayşe'nin güzelliğine güzellik eklediği iyiden iyiye görünür oldu!

Ancak bu defa iddia olmaktan çıktı, Ayşe'nin güzelliğine güzellik eklediği iyiden iyiye görünür oldu!

Dudak dolgusu, microblading, çene dolgusu, botoks ve göz çevresindeki işlem artık daha belirgin bir hal almış.

Dudak dolgusu, microblading, çene dolgusu, botoks ve göz çevresindeki işlem artık daha belirgin bir hal almış.
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Ne yaptırdıysa oldukça doğal ve güzel görünüyor doğrusu... Siz değişimini nasıl buldunuz?

Ne yaptırdıysa oldukça doğal ve güzel görünüyor doğrusu... Siz değişimini nasıl buldunuz?

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