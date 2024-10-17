Estetik İddiasıyla Gündeme Gelen MasterChef Ayşe'nin Eleme Sonrası Değişimi Dikkatlerden Kaçmadı!
Estetik İddiasıyla Gündeme Gelen MasterChef Ayşe'nin Eleme Sonrası Değişimi Dikkatlerden Kaçmadı!
MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından biri olan ve önceki hafta elenen Ayşe, değişimiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Güzelliğine güzellik ekleyen Ayşe'nin değişimine gelin birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarışmaya Afyonkarahisar'dan katılan Ayşe, tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirtmiş ve özellikle hayvanlarıyla yaptığı başvuru videosuyla gündem olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oldukça sempatik bulunan bu video sayesinde kısa sürede popüler olan Ayşe, yarışmadaki tavırları ve samimiyetiyle de çok sevilmişti.
Elenmesiyle herkesi bir hayli üzen yarışmacının değişimi akıllara estetik iddiasını getirmişti.
Ancak bu defa iddia olmaktan çıktı, Ayşe'nin güzelliğine güzellik eklediği iyiden iyiye görünür oldu!
Dudak dolgusu, microblading, çene dolgusu, botoks ve göz çevresindeki işlem artık daha belirgin bir hal almış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ne yaptırdıysa oldukça doğal ve güzel görünüyor doğrusu... Siz değişimini nasıl buldunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın