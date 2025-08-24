onedio
Maddi Dönüşüm Yolculuğuna Başlamanı Kolaylaştıracak 10 Alışkanlık

Ecem Bekar
24.08.2025 - 14:01

Maaşın yattığı ilk hafta kendini zengin hissedip ikinci haftada “Ne oldu bu paraya?” diye düşünenler burada mı? 🙋‍♀️ Herkesin hayatında en az bir kez yaşadığı bu kısır döngü, aslında birkaç sağlıklı alışkanlıkla kırılabiliyor. Maddi dönüşüm bir anda gerçekleşmez; ama sabırlı olursan, attığın küçük adımlar zamanla sana yepyeni bir yaşam alanı açar. İşte cebini, zihnini ve geleceğini rahatlatacak 10 minik ama etkili alışkanlık:

1. "Bu para nereye gidiyor?" diye sormaktan vazgeç, cevabı bul!

Bak, bu soru hepimizin ortak noktası. Kahve, yemek, market, üç kuruş bir yerden oraya... Derken para sanki buhar olup uçuyor. Ama sen her harcamayı ufaktan yazmaya başlarsan, olay çözülmeye başlıyor. Uygulama da olur, defter de. 'Bir yere not etmek' bile bir şeyleri değiştiriyor. Gerçekten.

2. Otobüste podcast, evde bütçe planı!

Yolda geçirdiğin zamanı pasifçe harcamak yerine, finansal okuryazarlığını artırmak için kullanabilirsin. Spotify'da ya da YouTube'da para, yatırım, sade yaşamla ilgili binlerce podcast var. Otobüste bir tanesini dinlemen bile seni haftalık harcamalarını gözden geçirme konusunda motive eder.

3. Her şey ihtiyaç değil!

İndirim görünce elimiz ayağımız titriyor, biliyorum. Ama dur. Gerçekten ihtiyacın mı var yoksa sadece “güzelmiş” mi? İlla ki hemen alma. Sepete at, birkaç gün düşün. Büyük ihtimalle hevesin geçecek zaten. Biraz sabır, bayağı para kazandırıyor.

4. Küçük alışkanlıklar için otomatik bir sistem kur.

Her ay birikim yapmak istiyorsan ama “unutuyorum” diyorsan, bankadan otomatik talimat ver! Maaş yattıktan sonra belirli bir miktarın otomatik olarak birikim hesabına geçmesi seni “biriktirdim mi biriktirmedim mi?” stresinden kurtarır.

5. Aboneliklerini gözden geçir, fuzuli giderlere elveda de!

Online dizi platformu, spor salonu, uygulama üyeliği, kutu kutu abonelikler… Hepsi ayda küçücük gibi görünse de toplamda ciddi bir harcama oluşturabiliyor. Bu yüzden ayda bir kendine şunu sor: “Gerçekten hepsini aktif kullanıyor muyum?” Kullanmadığın her abonelik seni hem maddi hem de zihinsel olarak yorar.

6. Ufak ufak ek gelir peşine düş.

İki kelimeyle anlatayım: Yan gelir. Yani sadece maaşla yaşamak bu devirde zor. Elin maharetliyse bir şeyler üret, yazmayı biliyorsan içerik yaz, dikiş dikiyorsan sat. Ek gelir deyince büyük büyük işler düşünme. Ufaktan başla, zamanla açılır kapılar.

7. Markete aç gitme, listeyle git!

Bak, bu gerçek: Aç karnına markete gitmek, para yakmak gibidir. Canın ne çekiyorsa alıyorsun. O yüzden çıkmadan önce liste yap ve o listeye sadık kal. Yoksa eve dönünce 'Ben niye 3 çeşit makarna aldım ya?' diye düşünüyorsun.

8. Hedefsiz dolaşan para, nereye giderse oraya gidiyor.

'Zengin olacağım inşallah' deyip oturmakla olmuyor. Mesela şöyle diyebilirsin: 'Bu yıl sonunda 10.000 TL biriktireceğim.' Bu hedefin varsa ona göre davranırsın. Birikim yapmak da, borç kapatmak da daha anlamlı hale gelir.

9. Kullanmadığın eşyaları sat.

Dolabını açtığında yıllardır giymediğin kıyafetler göz kırpıyor mu sana? Ya da çekmecede duran ama aslında hiç kullanmadığın teknolojik aletler? İşte onlar senin pasif duran paran. Letgo, Dolap, Gardrops... ne dersen de, bu uygulamalar sayesinde kullanmadığın eşyaları satarak para kazanabilirsin. Bir nevi ev temizliği gibi düşün. Az eşyayla ferahlarsın, bir de üzerine kazandığın parayla birikim yaparsın.

10. Aynı anda tüm hayatını değiştirmeye çalışma!

Bir anda hem bütçe yapayım, hem birikim başlatayım, hem ek gelir bulayım, hem borç kapatayım... Böyle olunca üç gün sonra pes etmek garanti. Bunun yerine her ay bir yeni alışkanlık hedefle. Bu ay harcama takibi, gelecek ay birikim hesabı, sonra ek gelir denemesi gibi. Küçük adımlarla gitmek, uzun vadeli başarı getiriyor.

