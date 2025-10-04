Lorde'un Şarkıları İsrail’deki Müzik Platformundan Kaldırıldı: Filistin’e Destek Mesajı Gündem Oldu
Yeni Zelanda’lı şarkıcı Lorde, 1 Ekim günü New York’ta verdiği konserde Filistin’e destek mesajı verince, Apple Music’in İsrail platformunda şarkıları kaldırıldı. Bu olayla birlikte sanatçının politik duruşu bir kez daha ses getirdi.
Lorde, 1 Ekim'de New York'taki konserinde "free f‑king Palestine" ("Özgür Filistin") sözleriyle sahnede Filistin'e destek verdi.
Lorde,“No Music for Genocide” isimli Eylül 2025'te kurulan ve 400'den fazla sanatçının desteklediği bir kültürel kampanyasına katıldığını ve müziklerini Apple Music İsrail'den kaldırdığını duyurdu.
