onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Lorde'un Şarkıları İsrail’deki Müzik Platformundan Kaldırıldı: Filistin’e Destek Mesajı Gündem Oldu

Lorde'un Şarkıları İsrail’deki Müzik Platformundan Kaldırıldı: Filistin’e Destek Mesajı Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.10.2025 - 17:24

Yeni Zelanda’lı şarkıcı Lorde, 1 Ekim günü New York’ta verdiği konserde Filistin’e destek mesajı verince, Apple Music’in İsrail platformunda şarkıları kaldırıldı. Bu olayla birlikte sanatçının politik duruşu bir kez daha ses getirdi.

Kaynak

Kaynak: https://nypost.com/2025/10/03/busines...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lorde, 1 Ekim'de New York'taki konserinde "free f‑king Palestine" ("Özgür Filistin") sözleriyle sahnede Filistin'e destek verdi.

Lorde, 1 Ekim'de New York'taki konserinde "free f‑king Palestine" ("Özgür Filistin") sözleriyle sahnede Filistin'e destek verdi.

Konserde ayrıca sahne ışıkları, Filistin bayrağındaki kırmızı, yeşil, beyaz ve siyah renklerle aydınlatıldı. Bu eylem, Apple Music İsrail'in Lorde'un müziklerini platformdan kaldırmasına yol açtı. Ancak, şarkıları hala ABD'deki Apple Music'te erişilebilir durumda.

Lorde,“No Music for Genocide” isimli Eylül 2025'te kurulan ve 400'den fazla sanatçının desteklediği bir kültürel kampanyasına katıldığını ve müziklerini Apple Music İsrail'den kaldırdığını duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın